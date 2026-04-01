Logo
Large banner

Језиво: Напао колегу ножем због ВЦ шоље

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:50

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Полиција је ухапсила М. С. (49) због сумње да је у недјељу, 29. марта, око 22 часа, након свађе ножем напао и повриједио С. Ј. (25).

Како преноси Телеграф, инцидент се догодио у објекту за смјештај радника у Жикиној улици на Звездари, а разлог је сукоб због неодржавања хигијене у заједничком купатилу.

Наиме, М.С. је побјеснио јер је сматрао да С.Ј намјерно мокри на даску ВЦ шоље коју користе сви корисници тог смјештаја, а безазлена свађа брзо је прерасла у крвави напад, када је М.С. потегао нож на колегу и задао му убодну рану у предјелу рамена.

Станари смјештаја апсолутно су шокирани призором.

"Била је то оштра препирка, али несхватљиво је да неко због такве ситнице и обичне ВЦ даске узме нож и крене на човјека. Сви смо затечени оваквом агресијом", наводе свједоци догађаја.

Након напада, осумњичени је побјегао из објекта, али га је полиција експресно лоцирала и лишила слободе.

Повријеђени С. Ј. (25) хитно је транспортован у Ургентни центар, а љекари су констатовали да је ријеч о лаким тјелесним повредама.

Осумњиченом М. С. је, по налогу Првог основног јавног тужилаштва, одређено полицијско задржавање до 48 сати.

Он ће уз кривичну пријаву за наношење тјелесних повреда бити приведен на саслушање, гдје ће морати да објасни мотиве који су довели до овог бизарног чина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

napad

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner