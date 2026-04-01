Језиво: Напао колегу ножем због ВЦ шоље

Полиција је ухапсила М. С. (49) због сумње да је у недјељу, 29. марта, око 22 часа, након свађе ножем напао и повриједио С. Ј. (25).
Како преноси Телеграф, инцидент се догодио у објекту за смјештај радника у Жикиној улици на Звездари, а разлог је сукоб због неодржавања хигијене у заједничком купатилу.
Наиме, М.С. је побјеснио јер је сматрао да С.Ј намјерно мокри на даску ВЦ шоље коју користе сви корисници тог смјештаја, а безазлена свађа брзо је прерасла у крвави напад, када је М.С. потегао нож на колегу и задао му убодну рану у предјелу рамена.
Станари смјештаја апсолутно су шокирани призором.
Здравље
Први пацијент у Русији добио вакцину против меланома
"Била је то оштра препирка, али несхватљиво је да неко због такве ситнице и обичне ВЦ даске узме нож и крене на човјека. Сви смо затечени оваквом агресијом", наводе свједоци догађаја.
Након напада, осумњичени је побјегао из објекта, али га је полиција експресно лоцирала и лишила слободе.
Повријеђени С. Ј. (25) хитно је транспортован у Ургентни центар, а љекари су констатовали да је ријеч о лаким тјелесним повредама.
Осумњиченом М. С. је, по налогу Првог основног јавног тужилаштва, одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Он ће уз кривичну пријаву за наношење тјелесних повреда бити приведен на саслушање, гдје ће морати да објасни мотиве који су довели до овог бизарног чина.
