Драгијевић ослобођен кривице у случају убиства Данке Илић

01.06.2026 15:46

Виши суд у Неготину донио је одлуку по којој се ослобађа кривице Радослав Драгијевић (75) из села Злот код Бора, који је био оптужен да је починио кривично дјело непријављивање кривичног дјела и учиниоца и помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела!

Његов син Дејан Драгијевић, као и Срђан Јанковић су у притвору, гдје чекају суђење због оптужбе за тешко убиство двогодишње Данке Илић, које се према наводима из оптужнице догодило 26. марта 2024. године у Бањском Пољу код Бора.

Дела и Марковић признали кривицу, осуђени на осам и по година затвора

- Виши суд у Неготину, односно веће вишег суда, донијело је рјешење да нема мјеста оптужби, односно, поступак против Радослава Драгијевића је обустављен. Одлуку шаљемо на двије адресе, зајечарско Више тужилаштво и адвокату Драгијевића - сазнаје Курир од надлежних.

С обзиром на то да је старији Драгијевић ослобођен, адвокат Радослава се неће жалити, али право жалбе Апелационом суду у Нишу има Више јавно тужилаштво у Зајечару и то три дана од момента пријема рјешења.

- Обзиром да је Апелациони суд вратио оптужницу против Драгијевића, готово сигурно би одбило и жалбу Вишег зајечарског тужилаштва - сазнаје се незванично.

Подсјетимо, Данка Илић нестала је 26. марта 2024. године са напуштеног имања своје мајке. Кобног дана Ивана Илић је из Бора довела своју дјецу на своје старо имање у Бањском Пољу. Како сматра ВЈТ у Зајечару, Данка је у једном тренутку мајчине непажње изашла из дворишта на главни пут гдје су је Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић ударили колима, потом су је унијели у ауто, задавили и тијело бацили на депонију.

Тијело никада није нађено, а тужилаштво сматра да је оно премјештено два дана касније, у чему је окривљенима помагао Радослав Драгијевић. Међутим, суд је сада одбацио ове оптужбе против њега.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

