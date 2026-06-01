Претукао бившу супругу у њеној кући, задобила тешке повреде главе: Ухапшен насилник на Вождовцу

На Вождовцу у Београду у недјељу је дошло до стравичног породичног насиља.
Наводно, мушкарац Р.Х. (33) брутално је претукао своју бившу супругу М.А. (47) у њеној кући на Вождовцу.
Према незваничним информацијама, све је почело вербалним сукобом бивших супружника, који је брзо је прерастао у физички обрачун са тешким посљедицама.
Наиме, Р.Х. је наводно у једном тренутку насрнуо на несрећну жену и почео бесомучно да је удара рукама у предјелу главе и тијела.
Повријеђена жена је возилом Хитне помоћи хитно превезена у Ургентни центар, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде главе. Због озбиљности ситуације и природе повреда, она је одмах задржана на даљем лијечењу на Е одјељењу ове здравствене установе. Брзом реакцијом полиције, насилник је ухапшен на лицу мјеста.
"Полиција је одмах реаговала и ухапсила Р.Х. Њему је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати и против њега је поднијета кривична пријава за наношење тешких тјелесних повреда", открива извор близак истрази.
Даљу истрагу о овом језивом случају води Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које ће утврдити све мотиве овог бруталног напада.
(Телеграф.рс)
