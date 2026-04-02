Пет знакова којима ће овог мјесеца све ићи од руке

АТВ
02.04.2026 11:18

Улазак у нови мјесец за многе значи нову прилику, али за неке хороскопске знакове доноси и оно ријетко, готово филмско раздобље у којем се чини да све долази на своје мјесто.

Планови се остварују без превише напора, прилике се појављују баш када су најпотребније, а и они ситни проблеми који иначе коче свакодневицу – једноставно нестају. Ако вјерујете у звијезде или вам је само забавно пратити њихове сигнале, ових пет знакова сада би могли бити прави миљеници свемира.

Лав

Лав улази у фазу у којој напокон долази до изражаја све оно на чему је радио посљедњих мјесеци. Самопоуздање расте, а с њим и видљивост у пословном и приватном животу. Људи ће га примјећивати, слушати и – што је можда најважније – нудити конкретне прилике. Ово је мјесец у којем Лав може направити потез који ће се дугорочно исплатити, преноси Индекс.

Д‌јевица

За Д‌јевицу ово је раздобље у којем се труд претвара у резултате. Све оно што је планирала, анализирала и стрпљиво градила сада долази на наплату. Организованост и фокус биће њено најјаче оружје, а чак и непредвиђене ситуације успјеће окренути у своју корист. Финансије и посао посебно су наглашени.

Стријелац

Стријелац ће осјетити налет оптимизма какав дуго није имао. Путовања, нова познанства и изненадне прилике долазе готово без најаве. Оно што је занимљиво јесте да ће Стријелац у овом раздобљу највише профитирати управо онда када се препусти спонтаности, умјесто да све покушава контролисати.

Бик

Код Бика долази до стабилизације, али и тихог напретка који ће се тек касније показати као изузетно важан. Емоционално ће се осјећати сигурније него иначе, а то ће му омогућити доношење бољих одлука, посебно у љубави. Финансијски аспект такође иде узлазном путањом, али без наглих скокова – све долази постепено, али сигурно.

Водолија

И на крају, Водолија улази у раздобље креативности и нових идеја. Ако већ неко вријеме размишља о промјени или покретању нечег новог, сада је идеалан тренутак за први корак. Људи из околине показаће неочекивану подршку, а неке сарадње могле би се претворити у нешто много веће.

Србија

Жељка је постигла чудо: Родила дијете док чека трансплантацију јетре

Више из рубрике

Лисица заглављена испод пода

Занимљивости

Чудна бука јој није дала мира: Подигла је даске и услиједио је шок

3 д

0
Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто

Занимљивости

Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто

3 д

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Занимљивости

Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

3 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Један хороскопски знак улази у период великих промјена

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

