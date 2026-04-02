Пет знакова којима ће овог мјесеца све ићи од руке

Улазак у нови мјесец за многе значи нову прилику, али за неке хороскопске знакове доноси и оно ријетко, готово филмско раздобље у којем се чини да све долази на своје мјесто.
Планови се остварују без превише напора, прилике се појављују баш када су најпотребније, а и они ситни проблеми који иначе коче свакодневицу – једноставно нестају. Ако вјерујете у звијезде или вам је само забавно пратити њихове сигнале, ових пет знакова сада би могли бити прави миљеници свемира.
Лав улази у фазу у којој напокон долази до изражаја све оно на чему је радио посљедњих мјесеци. Самопоуздање расте, а с њим и видљивост у пословном и приватном животу. Људи ће га примјећивати, слушати и – што је можда најважније – нудити конкретне прилике. Ово је мјесец у којем Лав може направити потез који ће се дугорочно исплатити, преноси Индекс.
За Дјевицу ово је раздобље у којем се труд претвара у резултате. Све оно што је планирала, анализирала и стрпљиво градила сада долази на наплату. Организованост и фокус биће њено најјаче оружје, а чак и непредвиђене ситуације успјеће окренути у своју корист. Финансије и посао посебно су наглашени.
Стријелац ће осјетити налет оптимизма какав дуго није имао. Путовања, нова познанства и изненадне прилике долазе готово без најаве. Оно што је занимљиво јесте да ће Стријелац у овом раздобљу највише профитирати управо онда када се препусти спонтаности, умјесто да све покушава контролисати.
Код Бика долази до стабилизације, али и тихог напретка који ће се тек касније показати као изузетно важан. Емоционално ће се осјећати сигурније него иначе, а то ће му омогућити доношење бољих одлука, посебно у љубави. Финансијски аспект такође иде узлазном путањом, али без наглих скокова – све долази постепено, али сигурно.
И на крају, Водолија улази у раздобље креативности и нових идеја. Ако већ неко вријеме размишља о промјени или покретању нечег новог, сада је идеалан тренутак за први корак. Људи из околине показаће неочекивану подршку, а неке сарадње могле би се претворити у нешто много веће.
