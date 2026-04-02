Logo
Large banner

Чудна бука јој није дала мира: Подигла је даске и услиједио је шок

Аутор:

02.04.2026 10:50

Коментари:

0
Лисица заглављена испод пода
Фото: Printscreen/TikTok/amyfuchsiashaw

Ејми Шо из Есекса, док је реновирала свој дом, наишла је на неочекивано и потпуно запањујуће откриће које је промијенило њену свакодневницу, али и привукло пажњу милиона људи на друштвеним мрежама.

Све је почело сасвим обичним симптомом - чудним шумовима и гребањем који су допирали из пода њеног дома.

У почетку су ти звуци били готово непримјетни, па их је Ејми приписивала старом дрвету или евентуалним мишевима који се повремено појаве у старијим кућама.

hitna pomoc

Међутим, како су радови напредовали, бука је постајала све учесталија и гласнија, што је изазвало забринутост.

У покушају да разјасни мистерију, Ејми је одлучила да сними ситуацију и позове мајсторе да заједно истраже извор необичних звукова.

Видео који је снимила касније је постао виралан на ТикТоку, прикупивши више од 4,4 милиона прегледа у само пет дана, док су гледаоци широм свијета са занимањем пратили сваки кадар, покушавајући да погоде шта се заправо крије испод подних дасака.

вршњачко насиље бањалука

Коментари су се кретали од спекулација да је ријеч о мишевима или другим малим животињама, па све до паранормалних теорија, што је додатно повећало интересовање публике, преноси Ало.

@amyfuchsiashaw

No one prepares you for the part of adulthood where a fox is trapped beneath your floorboards ????

♬ Monet's Diary - James Quinn

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

zvukovi

lisica

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner