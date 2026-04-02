Чудна бука јој није дала мира: Подигла је даске и услиједио је шок

Ејми Шо из Есекса, док је реновирала свој дом, наишла је на неочекивано и потпуно запањујуће откриће које је промијенило њену свакодневницу, али и привукло пажњу милиона људи на друштвеним мрежама.
Све је почело сасвим обичним симптомом - чудним шумовима и гребањем који су допирали из пода њеног дома.
У почетку су ти звуци били готово непримјетни, па их је Ејми приписивала старом дрвету или евентуалним мишевима који се повремено појаве у старијим кућама.
Међутим, како су радови напредовали, бука је постајала све учесталија и гласнија, што је изазвало забринутост.
У покушају да разјасни мистерију, Ејми је одлучила да сними ситуацију и позове мајсторе да заједно истраже извор необичних звукова.
Видео који је снимила касније је постао виралан на ТикТоку, прикупивши више од 4,4 милиона прегледа у само пет дана, док су гледаоци широм свијета са занимањем пратили сваки кадар, покушавајући да погоде шта се заправо крије испод подних дасака.
Коментари су се кретали од спекулација да је ријеч о мишевима или другим малим животињама, па све до паранормалних теорија, што је додатно повећало интересовање публике, преноси Ало.
@amyfuchsiashaw
No one prepares you for the part of adulthood where a fox is trapped beneath your floorboards ???? ♬ Monet's Diary - James Quinn
