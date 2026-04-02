Logo
Large banner

Језива несрећа: Камионџија покосио пјешака на пјешачком прелазу

Аутор:

АТВ
02.04.2026 10:42

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна незгода догодила се у раним јутарњим сатима на раскрсници улица Марка Миљанова и Београдског кеја у Новом Саду.

Према првим незваничним информацијама, незгода се догодила око 7.15 часова када је возач теретног возила из за сада непознатих разлога ударио пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу.

На мјесто несреће брзо је стигла екипа Хитне помоћи која је повријеђеног мушкарца збринула и превезла у најближу здравствену установу ради даље дијагностике и лијечења.

Полиција је обавила увиђај како би се утврдиле све околности под којима је дошло до незгоде.

Очевици наводе да је призор био узнемирујући и да је ударац био снажан.

"Изгледало је језиво. Надам се само да је човјек добро", испричао је један очевидац.

Према ријечима портпарола Завода за ургентну медицину Зорана Круља пацијент је на лицу мјеста затечен у бесвјесном стању са политрауматским, вишеструким повредама, преноси Курир.

Он је превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине на реанимацију, рекао је Круљ.

Истрага је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Нови Сад

povrijeđen pješak

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner