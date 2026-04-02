Огласио се отац дјевојчице која је напала другу дјевојчицу у бањалучкој школи

У бањалучкој основној школи “Борисав Станковић” недавно се догодио случај вршњачког насиља када је ученица деветог разреда физички напала дјевојчицу из другог одјељења.
Тим поводом огласио се Н.С. из Бањалуке, отац дјевојчице која је претукла друго дијете.
"Као родитељ малољетног дјетета које је распето у медијима, а посљедично и у јавности, због физичког насиља над другом дјевојчицом узрокованих огавним и нетачним квалификацијама на рачун њене мајке и ње саме, за које још нисмо утврдили од кога су потекле, а и не желимо, јер то је неће амнестирати од кривице за недопустиво понашање, желим да дам сљедећу изјаву: Наша дјеца су препуштена на старање установи у којој су законски обавезни да проведу већи дио дана", рекао је отац за "БЛ портал".
"Тим истим установама, тачније школама, је одузет атрибут васпитна, а остављен образовна. Видимо посљедице! Наша дјеца често проводе више времена у школи него са родитељима, без васпитног надзора и старања. И онда нам дјеца буду или насилници или жртве насиља, а моје дијете је, нажалост, било и жртва, а сада је, што је за још веће жаљење, на свој незрео и дјечији начин одлучило да дијели правду. Као отац, (а добар отац, поготову човјек који се води хришћанском етиком, не може вољети само своје дијете, већ сву дјецу), желим овим путем да апелујем да, као што сам се и ја уздржао да дијелим правду туђој дјеци, оставите моју дјевојчицу да у миру издржава законске санкције које су већ свом силином обрушиле на њу, да престанете да је линчујете и и потпаљујете ломаче по градским трговима и да проблем покушамо да ријешимо суштински. Госпођа из Министарства просвјете, која је тако ватрено изјавила да је моја дјевојчица избачена из двије школе, или живи у паралелном Универзуму, или се није потрудила да прошета до двије школе из којих је премјештена на иницијативу нас родитеља и да сазна валидну информацију. О разлозима премјештања из двије школе нећу елаборирати, само желим да скренем пажњу да је имала примјерно владање", додао је он.
Како каже, не жели ниједном родитељу да му дијете буде малтретирано, нити жели било коме да пролази кроз ово, кроз шта пролази његова породица.
"А неким медијима нека је на савјести ова хајка. Хоћемо ли свако дијете које се потуче у школи да прогласимо криминалцем, не улазећи у разлоге који су га навели и не ступити у контакт са родитељима? Испада, из чиста мира, ничим изазвана, дјевојчица одлучи да туче другу дјевојчицу? Значи нижи облик људског бића? То што дехуманизујете нас родитеље, нека буде. Имамо довољно година да то можемо да поднесемо. Али шта радите са дјететом? Шта ви, људи, радите са нашом дјецом? Не ваљају вам свештеници? Не ваљају вам доктори? Не ваљају вам полицајци? Судије? Шумари? Учитељи? Сад мало да оплетемо и по дјеци? Најприје оној која се потуку у школи. Ко је сљедећи? По њеном брату који је примјеран и одличан ученик? По двоје такође примјерне, небиолошке дјеце, које смо одгајили? Имате ли ви дјецу? Јесте ли се запитали како је дјевојчици која је извукла дебљи крај? И њено име и презиме зна цијели град! На страну моје дијете, немате милости ни за друго. А стид, стид је рудимент, треба се стидјети стида? Ја се не стидим да признам да се стидим. Због онога што је моје дијете урадило. Опростићете, стидим се и вас”, написао је овај забринути отац.
