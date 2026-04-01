Клизишта у Бањалуци угрозила многа домаћинства

Аутор:Теодора Беговић
Седамдесетчетворогодишња Јагода Ћурлић четврти дан заробљена је у кући у бањалучком насељу Старчевица јер јој је клизиште блокирало једини излаз из дворишта. У посљедњих десет година, каже, ово је други пут да се у том подручју активира клизиште.
"Ако се још провали овдје значи да се не може побјећи од удеса. Ја живим сама и не могу се ослонити ни на кога", каже Јагода Ћурлић.
Клизиште се активирало и запријетило домаћинствима након обилних падавина.
Мјештани кажу да данима не могу нормално функционисати. Надлежне службе прате стање на терену. Санација ће, како најављују, зависити од стабилизације времена.
Из Градске управе поручују да санација тренутно није могућа док се временски услови не стабилизују.
"Ми клизишта сада, у овакви ситуацијама, не можемо санирати. Чекаћемо да се тло осуши и када се стекну услови клизишта ћемо санирати у складу са правилима струке. Изради се пројектна документација и све оно на основу чега ћемо знати како ћемо та клизишта санирати" рекла је Валентина Балабан, Одјељење за саобраћај и путеве града Бањалука
Времена је мало, поручују стручњаци. Иако је потребно сачекати за извођење санације, постоје процедуре које се могу урадити како би се успорио или зауставио даљи процес проклизавања земљишта.
"Један од начина да се процес, пошто је то процес који напредује, привремено умири јесте израдом канала којима се појача дренирање клизне масе, да се покрије најлоном како би се спријечило даље натапање, као и латерални канали којима спречавамо површинске воде да продиру у пукотине које настају у тлу јер се на тај начин се вода брже инфилтрира у клизиште и убрзава процес клизања", рекао је Петар Беговић, дипломирани инжењер геологије.
Ободни дио Бањалуке је подложан клизиштима, а поред обилних падавина, грађани нелегалном градњом могу значајно утицати на активацију клизишта. Стручњаци упозоравају да је неприлагођена градња условима терена водећи узрок активације клизишта у Бањалуци. Како би се планирани објекат прилагодио геолошким условима на терену, апелују да се прије изградње објекта прибаве предвиђене дозволе и изврше геолошка испитивања земљишта како би били сигурни да је на тој локацији безбједна градња.
