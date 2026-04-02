Вулић: Неосноване оптужбе о дугу Клуба посланика СНСД-а

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић одбацила је као неосноване оптужбе да овај клуб дугује за угоститељске услуге, те истакла да су спремни да правним путем заштите свој углед.
Вулићева је истакла да су нереални и неосновани подаци из фактуре Службе за заједничке послове за 2023. годину да су чланови Клуба у фебруару попили 208 еспресо кафа и појели 73 колача, посебно имајући у виду да је ријеч о мјесецу са 28 дана у којем је одржана само једна сједница Представничког дома.
Овакве тврдње, каже, вријеђају здрав разум и представљају покушај потцјењивања интелигенције чланова Клуба.
"Јасно истичемо да своје обавезе уредно измирујемо и да никада нисмо остали дужни особљу које пружа услуге", рекла је Вулићева.
Она је у име Клуба позвала Службу за заједничке послове да своје наводе докаже пред надлежним судом.
"Спремни смо да правним путем заштитимо свој углед и нећемо толерисати овакве неосноване оптужбе", поручила је Вулићева, која је доставила и дописе које су раније прослиједили Служби за заједничке послове.
Служба за заједничке послове институција БиХ упутила је опомену пред тужбу Клубу посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарној скупштини БиХ због наводног дуговања за угоститељске услуге у 2023. години од 1.143 КМ.
