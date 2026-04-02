Вулић: Неосноване оптужбе о дугу Клуба посланика СНСД-а

АТВ
02.04.2026 10:20

Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић одбацила је као неосноване оптужбе да овај клуб дугује за угоститељске услуге, те истакла да су спремни да правним путем заштите свој углед.

Вулићева је истакла да су нереални и неосновани подаци из фактуре Службе за заједничке послове за 2023. годину да су чланови Клуба у фебруару попили 208 еспресо кафа и појели 73 колача, посебно имајући у виду да је ријеч о мјесецу са 28 дана у којем је одржана само једна сједница Представничког дома.

Овакве тврдње, каже, вријеђају здрав разум и представљају покушај потцјењивања интелигенције чланова Клуба.

"Јасно истичемо да своје обавезе уредно измирујемо и да никада нисмо остали дужни особљу које пружа услуге", рекла је Вулићева.

Она је у име Клуба позвала Службу за заједничке послове да своје наводе докаже пред надлежним судом.

"Спремни смо да правним путем заштитимо свој углед и нећемо толерисати овакве неосноване оптужбе", поручила је Вулићева, која је доставила и дописе које су раније прослиједили Служби за заједничке послове.

Отац спасио кћерку у Панчеву

Хроника

Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Служба за заједничке послове институција БиХ упутила је опомену пред тужбу Клубу посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарној скупштини БиХ због наводног дуговања за угоститељске услуге у 2023. години од 1.143 КМ.

Више из рубрике

Кладионица апарати

БиХ

Кладионице у марту кажњене са скоро милион марака

3 д

0
Одбијене молбе за помиловање осуђених особа

БиХ

Одбијене молбе за помиловање осуђених особа

4 д

0
Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

БиХ

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

4 д

0
Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

БиХ

Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

4 д

10

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

