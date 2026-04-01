Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су данас у Предсједништву разговарали са отправником послова САД у БиХ Џоном Гинкелом и руководством компаније "AAFS Infrastructure and Energy LLC" о пројекту Јужне интерконекције.
Цвијановићева је на Иксу навела да је разговарано о даљем унапређењу економске сарадње и потенцијалним будућим иницијативама усмјереним ка заједничком просперитету.
Са отправником послова САД у БиХ Џоном Гинкелом и руководством компаније "AAFS Infrastructure and Energy LLC", данас смо у Предсједништву БиХ разговарали о даљем унапређењу економске сарадње, пројекту Јужне интерконекције, као и потенцијалним будућим иницијативама усмјереним ка… pic.twitter.com/8wFlAL4dYH— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 1, 2026
БиХ
4 д10
БиХ
4 д1
БиХ
4 д0
БиХ
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму