Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

Савјет министара задужио је Министарство комуникација и транспорта да размотри иницијативу о изградњи моста преко ријеке Саве између општина Србац у Републици Српској и Давор у Хрватској и успостављању граничног прелаза, како би био олакшан прелаз за људе и робу.
Савјет министара на данашњој сједници задужио је Министарство комуникација и транспорта и да га информише о реализацији ове иницијативе коју је поднио посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.
На сједници Савјета министара изражена је снажна подршка реализацији пројекта "Медитерански коридор: жељезничка дионица Шамац – Добој – Рјечица на Коридору "Пет це" који је оцијењен веома важним за БиХ.
Дирекција за европске интеграције ће о овом закључку информисати Генерални директорат за проширење и источно сусједство Европске комисије.
Закључак је донесен током разматрања информације Дирекције за европске интеграције о приоритетима у процесу приступања БиХ ЕУ, саопштено је из Савјета министара.
Савјет министара усвојио је информацију Министарства безбједности у вези са пожарном сезоном за прошлу годину и кориштење НИЦС технологија, одржаној почетком фебруара у Тарчину.
Информацију прати сет закључака усмјерених на унапређење међуинституционалне сарадње и координације између надлежних тијела заштите и спасавања на свим нивоима власти у БиХ, Оружаних снага БиХ и међународних партнера, те на системску примјену савремених дигиталних алата за управљање кризним ситуацијама.
Реализација ових закључака, припремљених на основу ранијих искустава и правовременост њиховог доношења, у функцији је осигурања ефикаснијег одговора на пожаре у БиХ у овој години.
