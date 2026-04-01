Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

Извор:

СРНА

01.04.2026 17:12

Савјет министара задужио је Министарство комуникација и транспорта да размотри иницијативу о изградњи моста преко ријеке Саве између општина Србац у Републици Српској и Давор у Хрватској и успостављању граничног прелаза, како би био олакшан прелаз за људе и робу.

Савјет министара на данашњој сједници задужио је Министарство комуникација и транспорта и да га информише о реализацији ове иницијативе коју је поднио посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.

На сједници Савјета министара изражена је снажна подршка реализацији пројекта "Медитерански коридор: жељезничка дионица Шамац – Добој – Рјечица на Коридору "Пет це" који је оцијењен веома важним за БиХ.

Дирекција за европске интеграције ће о овом закључку информисати Генерални директорат за проширење и источно сусједство Европске комисије.

Закључак је донесен током разматрања информације Дирекције за европске интеграције о приоритетима у процесу приступања БиХ ЕУ, саопштено је из Савјета министара.

Савјет министара усвојио је информацију Министарства безбједности у вези са пожарном сезоном за прошлу годину и кориштење НИЦС технологија, одржаној почетком фебруара у Тарчину.

Информацију прати сет закључака усмјерених на унапређење међуинституционалне сарадње и координације између надлежних тијела заштите и спасавања на свим нивоима власти у БиХ, Оружаних снага БиХ и међународних партнера, те на системску примјену савремених дигиталних алата за управљање кризним ситуацијама.

Реализација ових закључака, припремљених на основу ранијих искустава и правовременост њиховог доношења, у функцији је осигурања ефикаснијег одговора на пожаре у БиХ у овој години.

Више из рубрике

Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

БиХ

Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

4 д

0
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Систематски ријешити примања свих запослених у институцијама БиХ

4 д

0
"Нелогичности Уставног суда БиХ"

БиХ

"Нелогичности Уставног суда БиХ"

5 д

0
СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

БиХ

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

