Амиџић: Систематски ријешити примања свих запослених у институцијама БиХ

Мислим да смо на трагу да систематски ријешимо примања свих запослених у институцијама БиХ и да људи више никад не постављају питање када ће бити усвајање буџета, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Апсолутно сам сагласан са тим да буџет по својој нарави јесте политички документ али он је истовремено и функционалан документ. Криво ми је што у претходном периоду нисмо дошли у ситуацију да имамо усвојен глобални оквир, из разлога политичке природе", рекао је Амиџић након састанка са представницима запослених у институцијама БиХ.
То што је буџет, каже Амиџић, функционалан инструмент од подразумијева шта јесу реалне потребе институција БиХ
"И у претходним приједлозима и данас Министарство финансија и трезора и ја лично као приоритетни ставку смо ставили дио који се односи на повећање примања и стандарда запослених у институцијама. Вјерујем да кад је у питању период пред нама да ћемо у што краћем периоду имати усвојен оквир о у оквиру тог документа јасно дефинисане издатке кад су у питању плате односно накнаде запослених у институцијама БиХ",истакао је Амиџић.
Наводи да су по том основу унутар Министарства обезбијеђена додатна средства за приједлог.
"До сада су ти трошкови износили милијарду и 13 милиона КМ. Нашим приједлогом и нашим договором то ће бити милијарду 173 милиона КМ. Значи повећање од 160 милиона КМ како би могли за свих 12 мјесеци запосленима да исплатимо пун износ, тачније да промијенио основицу од 690 и да исправимо, могу слободно рећи, деценијску неправду према људима који раде у институцијама БиХ из разлога што су увијек добар дио године имали примања која су умањена у односу на оно што је дефинисао закон", навео је Амиџић.
Вјерује да ће бити довољно политичког слуха и да ће се до овог документа доћи што раније.
