Трамп: Озбиљно разматрам повлачење САД из НАТО

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да озбиљно разматра повлачење Сједињених Америчких Држава из НАТО, након што се Алијанса није придружила његовом рату против Ирана.
Трамп је у интервјуу за Телеграф назвао НАТО "папирним тигром", додајући да је излазак САД из те одбрамбене алијансе сада више од пуког разматрања.
Како наводи лист, то је до сада најснажнији сигнал да Бијела кућа Европу више не види као поузданог одбрамбеног партнера, након што су савезници одбили Трампов захтјев да пошаљу ратне бродове да би поново отворили Ормуски мореуз.
Упитан да ли би преиспитао чланство САД у савезу након сукоба, Трамп је одговорио да је то већ превазишло фазу разматрања.
"НАТО ме никада није убиједио. Одувијек сам знао да су папирни тигар, а и (руски предсједник Владимир) Путин то зна", рекао је он.
Савезници у НАТО нису били спремни да помогну у поновном отварању Ормуског мореуза, кроз који пролази око 20 одсто свјетске нафте, а који је Техеран практично недјељама блокирао, што је довело до наглог раста цијена нафте и гаса и пријетње глобалном рецесијом, напомиње лист.
"Не само да нису били ту, већ је било тешко и повјеровати у то. Нисам вршио велики притисак. Само сам рекао "хеј", нисам превише инсистирао. Сматрам да би то требало да буде аутоматски", истакао је Трамп.
Он је додао да су САД увијек аутоматски биле присутне и када је ријеч о Украјини.
"Украјина није била наш проблем. То је био тест и ми смо били уз њих и увијек бисмо били уз њих. Они нису били уз нас", истакао је Трамп.
Посебно издвајајући Велику Британију, предсједник САД критиковао је британског премијера Кира Стармера због одбијања да се укључи у америчко-израелски рат против Ирана, сугеришући да британска ратна морнарица није дорасла задатку.
"Ви чак немате ни морнарицу. Престари сте и имате носаче авиона који не функционишу", рекао је, алудирајући на стање британске флоте.
На питање да ли би британски премијер требало да повећа издвајања за одбрану, Трамп је одговорио да неће он да му говори шта треба да ради.
"Може да ради шта хоће. Није ни важно. Све што Стармер жели су скупе вјетрењаче које подижу цијене енергије у небеса", нагласио је он.
Бијела кућа је све незадовољнија дугогодишњим партнерима због њиховог става у рату, наводи лист.
Амерички државни секретар Марко Рубио оптужио је НАТО да је "једносмјерна улица", критикујући савезнике јер нису дозволили коришћење својих војних база.
Говорећи за Фокс њуз непосредно прије Трамповог интервјуа, Рубио је рекао да ће САД морати да "преиспитају" своје чланство у НАТО по завршетку рата у Ирану.
"Мислим да нема сумње да ћемо, нажалост, након овог сукоба морати да преиспитамо тај однос. Ако се НАТО своди на то да ми бранимо Европу када је нападнута, а они нама ускраћују приступ базама када су нама потребне, то није добар аранжман. У таквом односу је тешко остати", рекао је Рубио.
