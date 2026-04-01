Путин: Русија може да одигра важну улогу

Догађаји у Ирану већ директно утичу на енергетска тржишта, одлучујући фактор постаје безбједност испорука, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Догађаји у Ирану већ имају директан утицај на енергетска тржишта и транспорт нафте и гаса кроз Ормуски мореуз", рекао је Путин у видео обраћању учесницима Међународног форума за транспорт и логистику.
Русија може да одигра важну улогу у формирању нове архитектуре глобалне логистике и међународне трговине, оцијенио је руски лидер.
Сфера транспорта и логистике тренутно је повезана са озбиљним геополитичким изазовима, додао је он.
Према његовим ријечима, руске логистичке руте могле би бити корисне партнерима.
"Русија може да понуди свијету безбједне руте које су од великог значаја у условима ситуације око Ирана", поручио је руски лидер.
Москва мора да узме у обзир сталне промјене у транспорту и логистици и да гледа деценијама унапред, закључио је он.
Међународни форум за транспорт и логистику (ITLF) одржава се први пут у Санкт Петербургу од 1. до 3. априла. РИА Новости су генерални информативни партнер форума.
Сједињене Америчке Државе и Израел 28. фебруара су покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран. У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Због сукоба је дошло до фактичке блокаде Ормуског мореуза - кључне руте за испоруке нафте и природног течног гаса из земаља Персијског залива на свјетско тржиште, што је утицало и на ниво извоза и производње нафте у региону.
