Тинејџер (16) починио самоубиство након језивог питања ЧетГПТ-ју: У телефону оставио опроштајне поруке

Тинејџер Лука Вокер из Велике Британије затражио је савјет од вјештачке интелигенције ЧетГПТ о томе како да одузме себи живот, показују резултати истраге.
На саслушању је јуче речено да је разговор Луке са АИ алатом био "језиво и узнемирујуће штиво".
Лука је наводно лако успио да "заобиђе" заштитне механизме ЧетГПТ-а, тврдећи да је питања о самоубиству постављао у истраживачке сврхе.
Мртвозорник на Винстерском мртвозорном суду пресудио је да је дјечак извршио самоубиство, изразивши забринутост због утицаја софтвера вјештачке интелигенције. Речено му је да се Лука, који је недавно напустио престижну приватну школу, борио са менталним здрављем и обратио ЧетГПТ-у за савјет.
Лука је отишао на жељезничку станицу у Хампширу, гдје је наредног дана извршио самоубиство.
Његов телефон је пронашла и истражила Британска транспортна полиција. У телефону је сачувао 14 порука за породицу и пријатеље, у којима је рекао "збогом" и "волим те".
"Лука је питао ЧетГПТ и добио најучинковитије начине на које људи могу да изврше самоубиство на жељезници. То је узнемирујуће, али нажалост дио савременог свијета", рекао је он.
Истрага је потврдила да је узрок смрти вишеструке трауматске повреде и да је Лука умро самоубиством. Истражитељ Кристофер Вилкинсон додао је да се осјећа немоћно у суочавању са растућим обимом вјештачке интелигенције и њеним потенцијалним утицајем на младе.
Родитељи дјечака, Скот Вокер и Клер Села, изјавили су на истрази да нису били свјесни његових проблема са менталним здрављем.
Ујутру 4. маја 2025. године, Лука је рекао родитељима да иде на посао спасиоца, напустио је кућу у 10 сати и отишао на жељезничку станицу.
