Мирјана Пајковић шокирала све: Оснива своју странку, ево како ће се звати

01.04.2026 10:00

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Бивша директорка Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Мирјана Пајковић синоћ је гостовала код Огњена Амиџића, а том приликом је открила да оснива своју странку.

Ја сам и те како политичарка и кренула сам у оснивање своје странке, зваће се “Странка европског корака слободе”, скраћено "Секс". Сигурно улазим у парламент – рекла је Мирјана Пајковић.

Мирјана Пајковић је открила који један захтјев који је добила на сајту за одрасле гд‌је је недавно отворила профил, пише Блиц.

"Имала сам захтјев да два минута чистим кућу, није било условљено да будем гола. Неко је желио да види за 300 долара да чистим своју кућу. Све остало из мог угла није чудно, све је у границама нормале. Они желе наредбу да плате", рекла је Мирјана.

Недавно била ухапшена

Подсјетимо, Мирјана Пајковић потврдила је за портал РТЦГ да је кажњена са 1.000 евра, уз четири мјесеца забране управљања возилом Б категорије, јер је ауто-путем возила брзином од 202 километра на час.

"Полиција је демонстрирала бахатост и силу јер су ми одузели аутомобил ради провјера, а то је урадила криминалистичка полиција. Уз то ми је одузет и телефон. Не разумијем такво понашање полиције. Посебно је чудно што је тестирање на алкохол и наркотике извршено у полицији, а не током вожње, што је констатовао и судија уз замјерке. Такође, не знам зашто се пласирају сензационалистичке објаве на званичном налогу полиције на мрежи Икс", рекла је Пајковић.

