Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

Сања (24), чије презиме није откривено, је оптужена да је око 4 ујутру напала супруга (27) ножем и пријетила му смрћу.
Према оптужници, све се догодило у децембру прошле године око 4 сата ујутру у стану у центру Загреба. Сања је мужу рекла "убићу те, заклаћу те", узела нож и њиме га огребала у спаваћој соби.
Супруг је задобио огреботину спољне стране десне натколенице и плитку резну рану доњег дијела десне натколенице, што су лаке тјелесне повреде. Ипак, цјелокупним поступањем је код супруга изазвала страх и бојазан за сопствени живот и безбједност, тврде тужиоци, преноси Даница.хр.
Сања је у истрази свједочила како је те ноћи тражила од њега да утиша обавјештења јер му је зврндао мобилни телефон, на шта ју је он ошамарио, па су се рвали и гурали, након чега су заспали. Тврди и да ју је око 4 ујутру пробудио и наставио да је вријеђа.
Супруга каже да ју је потом неколико пута ударио дршком метле, па је полудјела, пронашла нож у купатилу и два-три пута га посекла у спаваћој соби. Он је након тога позвао полицију.
Супруг није хтио да свједочи против ње, чиме је искористио законско право да не свједочи против блиске особе. Тужиоци за Сању траже годину дана условне казне затвора, с обзиром на то да до сада није осуђивана.
