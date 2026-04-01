Пјевачи зарађују и након смрти: Ево ко узима новац од њихових пјесама

01.04.2026 08:21

Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Познати пјевачи током живота зарађују огромне суме новца, а многи од њих остварују приходе и након смрти захваљујући ауторским правима и осталим изворима зараде.

Смрт умјетника не значи крај њихове зараде, а за то је најзаслужнији Јутјуб. Наиме, ова платформа омогућава да њихови спотови, интерјвуи и наступи доносе новац и годинама након њихове смрти.

Полиција Србија

Хроника

Након свађе изболи младића: Љекари му се боре за живот

И док многи мисле да сав приход иде члановима породице покојника, то није случај, већ се у процентима дијели, али за то не постоји тачан начин. Сама платформа узима око 45 одсто од реклама, док остатак иде власнику канала.

У већини случајева, зарада се дијели између издавачких кућа, продуцената, аутора пјесама и насљедника пјевача или пјевачице.

Једна од пјесама краља народне музике Шабана Шаулића, који је 2019. године настрадао у удесу, "С намјером дођох у велики град" на Јутјубу има 9,8 милиона прегледа. Како на Јутјубу милион прегледа вриједи до 5.000 евра, овај хит само од овог канала зарадио је до сада око 40.000 евра.

телефон

Наука и технологија

Хакери вам краду све податке за само 45 секунди: Упозорење за кориснике Андроида

Његова пјесма "Цвета" броји 19 милиона прегледа, те се за ову нумеру до сада могло узети и до највише 60.000 евра.

На једном каналу на којем је постављена пјесма Џеја Рамадановског "Низ реку живота" има 14 милиона прегледа, што значи да су аутори и остали могли профитирати од 25.000-45.000 евра.

Чувени хит Луиса "Слике у оку" због 12 милиона прегледа на овој платформи зарадио је од 20.00-40.000 евра, те се одређена сума подијелила на све оне који имају права на ауторска права.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

Пјесма "Свирајте ноћас само за њу" коју је отпевао Тома Здравковић има 5, 8 милиона прегледа могла је до данас зарадити такође око 20.000 евра.

Кемал Монтено има неколико хитова на Јутјубу који броје по пет или шест милиона прегледа, те када се све узме у обзир његови насљедници и те како могу добро зарадити на овај начин.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 16 беба

4 д

0
Гасовод

Економија

Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

4 д

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанијаху: Израел погодио Иран и његову терористичку осовину са "10 пошасти"

4 д

0
Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Наука и технологија

Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

4 д

0

Више из рубрике

Stanija ošamarila Asmina

Сцена

Станија ошамарила Асмина кад је сазнала за дијете

5 д

1
"Никад нећу заборавити ту ноћ и захтјев познатог милијардера" Исповијест стјуардесе са суперјахте богаташа

Сцена

"Никад нећу заборавити ту ноћ и захтјев познатог милијардера" Исповијест стјуардесе са суперјахте богаташа

5 д

0
Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

Сцена

Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

5 д

0
Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

Сцена

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

