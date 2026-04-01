Пјевачи зарађују и након смрти: Ево ко узима новац од њихових пјесама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Познати пјевачи током живота зарађују огромне суме новца, а многи од њих остварују приходе и након смрти захваљујући ауторским правима и осталим изворима зараде.
Смрт умјетника не значи крај њихове зараде, а за то је најзаслужнији Јутјуб. Наиме, ова платформа омогућава да њихови спотови, интерјвуи и наступи доносе новац и годинама након њихове смрти.
И док многи мисле да сав приход иде члановима породице покојника, то није случај, већ се у процентима дијели, али за то не постоји тачан начин. Сама платформа узима око 45 одсто од реклама, док остатак иде власнику канала.
У већини случајева, зарада се дијели између издавачких кућа, продуцената, аутора пјесама и насљедника пјевача или пјевачице.
Једна од пјесама краља народне музике Шабана Шаулића, који је 2019. године настрадао у удесу, "С намјером дођох у велики град" на Јутјубу има 9,8 милиона прегледа. Како на Јутјубу милион прегледа вриједи до 5.000 евра, овај хит само од овог канала зарадио је до сада око 40.000 евра.
Његова пјесма "Цвета" броји 19 милиона прегледа, те се за ову нумеру до сада могло узети и до највише 60.000 евра.
На једном каналу на којем је постављена пјесма Џеја Рамадановског "Низ реку живота" има 14 милиона прегледа, што значи да су аутори и остали могли профитирати од 25.000-45.000 евра.
Чувени хит Луиса "Слике у оку" због 12 милиона прегледа на овој платформи зарадио је од 20.00-40.000 евра, те се одређена сума подијелила на све оне који имају права на ауторска права.
Пјесма "Свирајте ноћас само за њу" коју је отпевао Тома Здравковић има 5, 8 милиона прегледа могла је до данас зарадити такође око 20.000 евра.
Кемал Монтено има неколико хитова на Јутјубу који броје по пет или шест милиона прегледа, те када се све узме у обзир његови насљедници и те како могу добро зарадити на овај начин.
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 д0
Економија
4 д0
Свијет
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Сцена
5 д1
Сцена
5 д0
Сцена
5 д0
Сцена
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму