Нетанијаху: Израел погодио Иран и његову терористичку осовину са "10 пошасти"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанијаху изјавио је синоћ да је Израел погодио Иран и његову терористичку осовину са "10 пошасти", и да је "пропала" иранска инвестиција од "милијарду долара" у балистичке ракете, обогаћивање урана и подршку наоружаним групама у региону
Нетанијаху је у видео-изјави рекао да је Израел нанио ударце милитантним групама које Иран подржава у том региону - Хамасу у Гази, Хезболаху у Либану, Хутима у Јемену и другима на Западној обали, као и свргнутом режиму Башара ал Асада у Сирији, преноси Тајмс оф Израел.
Он је међу пет "пошасти" које су нанесене Ирану убројао и ирански нуклеарни програм, балистичке ракете, инфраструктуру режима, снаге унутрашње безбједности и његове високе руководиоце.
Нетанијаху је рекао да рат са Ираном није завршен, као и да је дошло до "стратешког заокрета" против Ирана јер је, према његовим ријечима, Иран "желио да задави Израел", али "сада га Израел дави".
Израелски премијер је оцијенио да је ирански режим слабији него икад, а да је Израел јачи него икад, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 д0
Љубав и секс
4 д1
Регион
4 д0
Друштво
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму