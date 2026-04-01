Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Бизарни љубичасти “објекат са пипцима” на Међународној свемирској станици (ИСС), који је фотографисао астронаут америчке агенције НАСА, узбунио је јавност.
Друштвене мреже су се усијале након што је астронаут Дон Петит објавио слику објекта који на први поглед изгледа као јаје са тамним пипцима – или нешто што је изашло из филма “Осми путник”:
“Изгледа као да ће се ванземаљац излећи из јајета”, написао је један корисник на Икс.
“Убијте то ватром”, навео је други.
Али, истина иза овог необичног призора је далеко мање застрашујућа - и веома фасцинантна, пише “Дејли галакси”.
Петит је открио да је “ванземаљски изданак” заправо дио његовог личног пројекта на ИСС свемирске баште. Фотографија је снимљена током експедиције 72, која је трајала од септембра 2024. до априла 2025, а на њој је – умјесто “јајета са пипцима” – млади кромпир, који расте у условима микрогравитације.
Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!— Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026
I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.
Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8
Ово је млади љубичасти кромпир у мом импровизованом тераријуму са свјетлом за раст - објаснио је Петит, додајући да га је посадио у оквиру свог пројекта свемирске баште.
Овај пројекат, који Петит обавља у своје слободно вријеме, дио је ширег истраживања НАСА-е о узгоју хране у свемиру и има за циљ да истражи тај потенцијал, као неопходан корак ка подршци дугорочним мисијама, укључујући могућност оснивања база на Мјесецу или Марсу. Кромпир није само основна храна на Земљи. Он има кључну улогу и у проучавању производње хране у свемиру. Познат по високој нутритивној вриједности, нашао се и у филму “Марсовац”, гдје протагониста узгаја кромпир да би преживио на Марсу.
Према Петиту, коријење расте у свим правцима у одсуству гравитације, док су биљке које је он узгајао расле много спорије него што би на Земљи.
Спор раст могао би да буде посљедица атмосфере, хидропонике, микрогравитације итд. Још увијек нисам утврдио тачан разлог, али је вјероватно изазван стресом. Нисам примијетио никакав утицај зрачења на кромпир – рекао је Петит.
Док “Сајенс алерт” пише како је на ИСС сада потребна само фритеза, Петитов кромпир дио је ширег покушаја тестирања одрживости различитих усјева у свемиру. Он је такође рекао да је у претходним мисијама узгајао кикирики, тиквице, броколи, сунцокрет, чак и босиљак и саднице парадајза.
Експериментишући са различитим усјевима, укључујући кромпир, парадајз и паприку, НАСА жели да разумије које биљке најбоље успијевају у изазовним условима свемира. Поред тога, одређена храна богата антиоксидантима, попут бобичастог воћа и пасуља, могла би да помогне у заштити астронаута од свемирске радијације, што додатно наглашава важност ових експеримената.
Даље од ИСС, НАСА замишља будућност у којој би свемирска пољопривреда могла да подржи мисије на Мјесец и Марс. Агенција се нада да ће оваквим експериментима поставити темеље за будуће свемирске истраживаче да узгајају сопствену храну, смањујући зависност од испорука са Земље.
Као што показује Петитов експеримент са кромпиром, чак и свакодневни предмети могу да имају дубоке импликације за будућност свемирских путовања, пише “Дејли галакси”.
Орбитална лабораторија вриједна 100 милијарди долара која кружи на 400 километара изнад Земље, континуирано је попуњена посадом од новембра 2000. Са бројним експериментима у различитим областима - од људског здравља до физичких наука - станица је пружила непроцјењиве податке о томе како живот и материјали функционишу у свемиру. НАСА, заједно са међународним партнерима, више од двије деценије истражује свемирска окружења, фокусирајући се на кључна питања попут ефеката гравитације на биљке и људско здравље.
Како се ИСС приближава крају свог животног вијека – а то се очекује већ 2030. - НАСА већ планира сљедећу генерацију свемирских станица, а иновације попут Петитових експеримената припремају пут за будуће свемирске мисије - укључујући амбициозни циљ успостављања сталног људског присуства на Мјесецу и, у коначници, на Марсу.
НАСА данас планира да лансира ракету за мисију око Мјесеца, што ће бити први лет са људском посадом након више од пола вијека, пише Блиц.
