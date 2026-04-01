Више особа завршило у Сави, у току акција спасавања

Полицијска управа вуковарско-сремска је ноћас у 01.42 сата примила телефонску дојаву да се у ријеци Сави између Штитара и Бабине Греде налази више особа.
"Тренутно смо на терену. То је уз ријеку Саву. Терен је веома неприступачан, има више особа које су у шумарку, то је све што могу да кажем", рекао је за 24сата.хр командир ЈВП Жупања.
Друштво
Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској
Ради проналаска и спасавања особа хитно су на мјесто догађаја упућене полицијске патроле, полицијско пловило и дронови, а одмах су ангажовани и Цивилна заштита, ХГСС, ЈВП Жупања, као и Хитна медицинска помоћ.
У току је потрага и спасавање особа, саопштили су из полиције.
