У Хрватској највиша стопа инфлације у еврозони

31.03.2026 12:42

Хрватска је у марту имала највишу стопу инфлације у еврозони од 4,7 одсто, подаци су Евростата.

Министар финансија Хрватске Томислав Ћорић изјавио је да ниједна чланица ЕУ не може да избјегне увезени инфлаторни шок.

"Индекс потрошачких цијена је такав због удара који је дошао од раста цијена енергената у цијелом свијету, па и у Хрватској. Томе доприноси и сектор услуга", рекао је Ћорић, додавши да цијена индустријских производа пада.

Он је навео да је Хрватска економија спремна и да функционише нормално, али да је све ово посљедица догађаја на Блиском истоку, преносе хрватски медији.

"Надамо се да ће тај сукоб престати. Ако не престане цијела Европа ће имати проблем са инфлаторним кретањима, а неке земље и са набавком енергената", рекао је Ћорић.

У Хрватској су цијене добара и услуга за личну потрошњу у марту више за 4,8 одсто у односу на лани, док су у односу на фебруар више за 1,4 одсто, објавио је Хрватски завод за статистику.

Процијењена годишња стопа раста цијена енергије износи 11,3 одсто, услуга 7,8 одсто, хране, пића и дувана 3,9 одсто, док је за индустријске непрехрамбене производе без енергије мања од 0,6 одсто.

(СРНА)

