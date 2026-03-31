Након крађе КитКет чоколадица: Поруку схватили буквално - направили паузу са 12 тона

Лопови су пресрели камион и украли више од 400.000 КитКат чоколадица, укупне тежине 12 тона, поводом чега се огласила и компанија.

Производи које производи швајцарска компанија Нестле, украдени су током транспорта на рути од фабрике у централној Италији ка Пољској, саопштио је КитКат. Лопови су украли више од 400.000 КитКат чоколадица, укупне тежине око 12 тона, из камиона у Европи.

Компанија је навела да је укупно нестало 413.793 КитКат чоколадице. Сваки производ може се идентификовати путем серијског броја на паковању, а из компаније апелују да им се јави свако ко пронађе одговарајући број.

Свијет Несвакидашња незгода на мору: Сударио се са китом док је сурфао

У саопштењу се такође закључује да крађе терета и преваре у транспорту постају све учесталије и софистицираније.

"Увијек смо подстицали људе да направе паузу уз КитКат, али изгледа да су лопови ту поруку схватили превише дословно и направили паузу са више од 12 тона наше чоколаде. Чињеница је да крађа терета постаје све већи проблем за компаније свих величина", додао је портпарол.

У објави на Инстаграму, КитКат је додатно навео да "нема разлога за забринутост када је у питању безбједност потрошача, а снабдијевање није угрожено", преноси Курир.