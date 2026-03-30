У шуми пронађена два тијела, откривен могући узрок смрти

У шуми пронађена два тијела, откривен могући узрок смрти
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

У шумском подручју Паово, недалеко од мјеста Сољани у Хрватској, у нед‌јељу 29. марта пронађена су тијела двојице засад непознатих мушкараца, који код себе нису имали личне документе.

Према првим информацијама и сумњама истражитеља, ријеч је највјероватније о мигрантима који су преминули услијед прехлађености, саопштило је Жупанијско државно тужилаштво у Вуковару, а преноси ДОРХ.

Државно тужилаштво наложило је полицијским истражитељима Полицијске управе вуковарско-сријемске да обаве увиђај на мјесту проналаска тијела.

Након завршеног увиђаја, тијела су превезена на Од‌јел патологије и судске медицине болнице у Вуковару, гд‌је ће бити извршена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

Полицији је такође наложено да проведе додатне истражне радње с циљем утврђивања свих околности овог случаја.

