У шуми пронађена два тијела, откривен могући узрок смрти

Коментари:0
У шумском подручју Паово, недалеко од мјеста Сољани у Хрватској, у недјељу 29. марта пронађена су тијела двојице засад непознатих мушкараца, који код себе нису имали личне документе.
Према првим информацијама и сумњама истражитеља, ријеч је највјероватније о мигрантима који су преминули услијед прехлађености, саопштило је Жупанијско државно тужилаштво у Вуковару, а преноси ДОРХ.
Државно тужилаштво наложило је полицијским истражитељима Полицијске управе вуковарско-сријемске да обаве увиђај на мјесту проналаска тијела.
Након завршеног увиђаја, тијела су превезена на Одјел патологије и судске медицине болнице у Вуковару, гдје ће бити извршена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
Полицији је такође наложено да проведе додатне истражне радње с циљем утврђивања свих околности овог случаја.
Здравље
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму