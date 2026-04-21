Стигла је сезона бика: 4 знака којима доноси највеће промјене

Након динамичне, ватрене и помало исцрпљујуће сезоне овна, 20. априла 2026. започела је сезона бика – период које доноси потребан предах, више мира, уживања и стабилности.
Ако смо протеклих седмица имали осјећај да стално негдје јуримо, доносимо нагле одлуке и покушавамо све ријешити одједном, сада се енергија осјетно мијења.
Сезона бика позива нас да успоримо, удахнемо и вратимо се себи.
Ово је вријеме у којем више цијенимо сигурност, рутину, њежност, лијепе мале ритуале и све оно што нас пуни изнутра.
У фокусу су љубав, финансијска стабилност, удобност дома, брига о тијелу и емоцијама, али и стрпљиво грађење живота какав заиста желимо.
Неки знакови у овом ће периоду посебно процвјетати, док ће други бити позвани на важне увиде, промјене и лични раст. У наставку дознајте што сезона бика доноси вашем знаку.
Ово је ваше вријеме и то ћете и те како осјетити. Сезона бика доноси вам осјећај да се напокон враћате себи, својој снази, својој јасноћи и свом унутрашњем миру. Многе ствари које су вам се раније чиниле тешкима сада би се могле почети слагати природније и лакше.
Пред вама је пут којем ћете заблистати на више нивоа.
Имаћете више самопоуздања, више енергије за остварење својих планова, али и јачи осјећај личне вриједности. Могуће су лијепе прилике везане за посао, финансије и приватни живот, а посебно ћете уживати у осјећају да имате контролу над властитим смјером.
У љубави бисте могли пожељети још више блискости, њежности и сигурности. Ако сте у вези, однос се може продубити. Ако сте слободни, привлачиће вас особе уз које осјећате мир и повјерење. Ово је ваша сезона да засијате, али без потребе за драмом – тихо, стабилно и потпуно у свом стилу.
Након периода у којем сте можда били растргани између бројних идеја, контаката и планова, сада долази вријеме када ћете више слушати своју интуицију и унутрашње потребе.
Могли бисте осјетити појачану потребу за повлачењем, одмором и менталним ресетом. То не значи да се ништа не догађа – напротив. Много тога сазријева у вама, али сада није тренутак за силу, него за тихо припремање новог поглавља. Добро ће вам доћи више сна, мира и тренутака без буке.
За вас сезона бика доноси нешто мирнију енергију.
На емотивном плану могли бисте затварати нека стара поглавља и јасније препознавати што вам више не одговара. Ако сте се осјећали несхваћено или исцрпљено, сезона бика помоћи ће вам да поновно пронађете свој центар. Слушајте себе више него туђа очекивања.
Вама сезона бика веома одговара. Ова њежна, стабилна и сензуална енергија блиска је вашој природи и зато бисте се у надолазећем раздобљу могли осјећати угодније, опуштеније и емотивно сигурније. Након турбуленција, сада долази вријеме за слагање живота по вашој мјери.
Ово је лијеп период за све што укључује емоције, дом, пријатељство и унутрашњи осјећај сигурности.
Многи ракови осјетиће снажнију жељу за квалитетнијим свакодневним животом – оним у којем постоји и рад и одмор, и одговорност и уживање. Бићете инспирисани да уредите своје навике, више се бринете о себи, уведете мале луксузе у рутину и створите живот који вам заиста пружа мир.
На друштвеном плану могли бисте бити окружени људима који вас подржавају и разумију, а на љубавном плану бит ћете посебно осјетљиви на њежност и искреност.
За вас сезона бика ставља нагласак на дом, приватни живот и унутрашњу стабилност. Можда ћете осјетити потребу да се више повучете из вањског свијета и посветите свом простору, породици и властитом миру. Све оно што вас емотивно држи на окупу сада долази у фокус.
Сезона бика тражи од вас да градите живот изнутра према ван, а не обрнуто.
Могуће су промјене или важни увиди везани за дом, породичне односе или осјећај припадности. Бићете позвани да искреније погледате гдје се осјећате сигурно, а гдје само покушавате одржавати привид стабилности.
На пословном плану можда нећете осјећати потребу за великим истицањем, али зато ћете пуно добити ако ојачате своје темеље. Кад је ваш унутарњи свијет стабилан, све остало долази лакше. Дајте себи допуштење за спорији ритам, преноси Задовољна.
