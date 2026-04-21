Поново се огласио свештеник Стефан који је напао дјечака Виктора који хекла

Свештеник који је напао дјечака Виктора, ученика петог разреда из Јагодине, који хекла и који је на друштвеним мрежама за свега неколико дана прикупио више од 300.000 пратилаца, имао је нову објаву у којој је покушао да објасни свој претходни став.
"Људи, да се нешто разумијемо... Мени угасите профил, пошаљите ме на суд, испуните сваку од грозоморних претњи које сте написали у ових 24 сата. Али, малца којег сам споменуо ни на који начин не увлачите у ово. Ово нема везе с њиме као личношћу, забога он има тек 12 година! Мој став је упућен на стварање лажних узора и идеала. Нема везе са дјететом! Објава је обрисана, волио бих да је нисам никада ни објавио. Овакав рат на друштвеним мрежама нисам пожелио ни у најгорем кошмару. Опростите ми сви на уношењу немира и острашћености, па и ти Викторе. Да ти се нешто догоди не бих себи опростио! Нека граница се мора поставити, али, сваком дјетету желим све најбоље", наводи се у статусу Стефана Рајчића.
Подсјетимо, претходно је објавио овај статус о дјечаку који хекла:
"Српска традиција нису дјечаци који хеклају, са "Одри Хепберн" капицама, златним кајлама и барби фризурама! Стоп стварањима лажних идола и узора! Узор нам могу бити она дјеца која од најмањих ногу цијепају дрва, чувају краве и овце, возе тракторе, посте и причешћују се! Инфлуенсери никада!!! Немојте нам наметати да је нешто натпросјечно и узорно када није!!! Још један маркетиншки трик, иза којег се нешто крије! У најмању руку рушење идеала и разлике иза мушкараца и жена! Брисање српске традиције, такође", написао је свештеник.
Како се наводи у једном од коментара испод објаве некога коме се очигледно није свидјело оно што је Рајчић написао: " То дијете сте Ви увукли у “ово”. У праву сте, дијете има тек 12 година, а Ви сте га са таквом лакоћом таргетирали! Поновићу, Ви сте га таргетирали! Алудирајући на дјететов изглед, створили сте слику, која је итекако гнусна! А ако већ имате проблем са тим и желите да изнесете мишљење поводом лажних идола, неких опредијељења, имате одрасле особе, на високим функцијама, на друштвеним мрежама, (који јавно сеју мржњу и трују дјецу, пропагирају стил живота, који није по нашој вјери) које су можда прикладније за коментарисање, а не дијете од 12 година".
Одмах се јавила и особа која је запитала "Је л' га родитељи и медији нису у ништа увукли и таргетирали".
"У шта у ,,ово "....Да ли је по вама нормално да у хришћанској породици родитељ допусти да дијете има идола? Да ли је по вама нормално да родитељи допусте да дијете са 12 год има тик ток и да на томе зарађују, да ли је по вама нормално да дијете са 12 години буде на друштвеним мрежама уопште? Да ли сте читали свето писмо? Да ли знате шта нам Господ проповеда у јеванђеље,да ли .... много тога бих вас питала али мислим да је и ово довољно. Ако сте бар мало слушали неку проповед из јеванђеља можда би имали другачије мишљење. Свако добро од Господа".
Услиједило је и питање "Да ли свештеник треба да каже све оно што је овај господин изрекао" и констатација да је "Човјек отворено таргетирао малољетног дјечака из измишљеног разлога", преноси Телеграф.
У одбрану дјечака који исхекла једну петљу за сваког новог пратиоца је стао и свештеник Предраг Поповић.
