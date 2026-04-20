Свештеник напао малог Виктора који хекла, отац Предраг му брутално одговорио

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мали Виктор Митић, ученик петог разреда из Јагодине одушевио је цијелу Србију и стекао више од 200.000 пратилаца на мрежама, тако што плете и то као прави мајстор који својим умијећем хеклања и плетења чува дух традиције на модеран начин.
Међутим, његов невјероватни таленат осудио је један свештеник.
"Српска традиција нису дјечаци који хеклају, са "Одри Хепберн" капицама, златним кајлама и барби фризурама! Стоп стварањима лажних идола и узора! Узор нам могу бити она дјеца која од најмањих ногу цијепају дрва, чувају краве и овце, возе тракторе, посте и причешћују се! Инфлуенсери никада!!! Немојте нам наметати да је нешто натпросјечно и узорно када није!!! Још један маркетиншки трик, иза којег се нешто крије! У најмању руку рушење идеала и разлике иза мушкараца и жена! Брисање српске традиције, такође", написао је свештеник Стефан Рајчић.
Друштво
Најпознатији хеклач мали Виктор, послао важну поруку својим пратиоцима: Нећу хеклати
Оно што можда није слутио је да стиже и оштра одбрана дечака и то од чувеног оца Предрага Поповића.
"Чух јутрос да је малог Виктора прозивао један свештеник, па да се оградимо о то мишљење као засебно и опет веома неумјесно.
Виктор је једно дивно дијете које ето доприноси са талентима које му је Бог дао. За разлику од својих вршњака гдје већина играју игрице по цијели дан и ленчаре, овај диван дјечак је направио нешто ново. Плете! Оригинално", написао је отац Предраг па подсјетио да је плетење заправо вјештина која се вијековима учила у манастирима, али и у војсци.
"Манастири су вијековима учили плетење, вез, шивење. Најпознатији мајстори свештеничких одежди и мантија су управо мушкарци, а не жене, тако да се не може пребацити мушком дјетету што плете, под изговором да је то "женски посао". И кување би могли убројати у "женски" посао па се исти тај свештеник бави кувањем и то такође снима.
Све су то манастирска задужења. У манастирима мора и да се кува, и пере, и спрема, и чисти и везе итд. Сам Патријарх Павле је био и обућар али и крпио своје и туђе мантије и гардеробу.
У војсци се некад такође учило шивење. Какав је то мушкарац који не зна дугме да ушије или пак иглом извади ивер из прста?! То су све вјештине и ту нема полова", питао отац Предраг.
Занимљивости
Дјечак из Србије изазвао помаму на мрежама: Зашто га је запратило готово 150.000 људи
Мали Виктор каже да би једног дана волио да буде свештеник и надам се да га овај напад зависти од стране једног монаха неће поколебати, додао је.
"Нажалост свијет јесте суров. Али кад постанемо завидни на дјецу па их још нападамо, онда смо стварно пали. Тако када видимо нешто што нам можда и није најјасније, онда позовемо тог или ту да дођу до нас па им помогнемо да се усмјере. Никако да овако јавно нападнемо, поготово кад је дијете у питању.
Сјећам се једне младе инфлуенсерке која је почела да развија неки култ тј. њени фанови су то направили од ње, па су дошли до паљења икона. Реаговао сам и приватно, а послије јавно, па се тај тренд зауставио, она је поскидала пирсинге и мрачну шминку па се то лијепо завршило, Богу хвала. Но она је била старија. Ово је дијете годишта мог Павла.
Дух Свети дише гдје Он хоће и не може се укалупити. Нека су Виктор и сва наша дјеца благословени, јер ако ми не будемо као они, како каже Господ, нећемо Раја видјети!
Тако да, само ти плети Викторе! Можда једног дана и том свештенику сашијеш одежде или мантију да га разувјериш а можда и као свештеник будеш служио Литургију са мном или са њим", додао је на крају.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Друштво
2 ч1
Сцена
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
16
57
16
44
16
29
16
25
16
25
Тренутно на програму