Отворен кафић гдје пишете себи у будућности: Писмо стиже на вашу адресу послије 10 или 20 година

У Паризу је отворен Café Pli, први такав кафић у Европи у којем посјетиоци могу написати писмо себи или другима и „послати га у будућност за пет, 10 или 20 година“, у романтичном амбијенту који спаја кафу и интроспекцију.
Шта бисте написали свом будућем „ја“ или некоме другом у будућности? Да ли бисте давали савјете, оставили подсјетник на садашњи тренутак или бисте, пак, описали будућност како је замишљате и провјерили куда ће вас живот одвести? Шта год одлучите да забиљежите на папиру за будућност, у романтичном амбијенту малог кафића у Паризу то можете и учинити, те у сандучићу оставити писмо које ће вам бити послато за пет, 10 или 20 година.
Café Pli је први простор овакве врсте у Европи, инспирисан Nuldam Space-ом, сличним концептом кафића у Сеулу у Јужној Кореји. Кафић се налази на адреси 38 Rue du Faubourg du Temple, у 11. арондисману у Паризу. Основала га је Женевјев Лендман у јулу 2024. године. Гости су позвани да изаберу из разноврсног прибора за писање: коверте, разгледнице, наљепнице, оловке и хемијске оловке, као и восак за печаћење, те да напишу писмо себи или некој другој особи, које ће бити послато на унапријед одабрани датум у будућности, пише Путникофер.хр.
Запечаћене коверте затим се смјештају у зид са нишама за сваки дан у години; довољно је да се изабере датум када желите да ваше писмо буде послато, а особље Café Plija побринуће се за све остало. Чување писма до једне године наплаћује се 15 евра, што укључује пиће и сав раније поменути прибор за писање.
Ако желите да се писмо чува пет година, цијена расте на 25 евра, док за 45 евра писмо може бити одложено и до двадесет година. У случају да кафић престане са радом, обећавају да ће сва писма бити сачувана и уредно послата од стране одговорне особе. Промјена адресе може се затражити и онлајн, уз додатних 10 евра. Међународна поштарина наплаћује се додатних четири евра и покрива све земље ван Француске, без обзира на континент.
Иако цијена од 15 евра није мала за једно писмо и пиће, чини се да посјетиоцима то није пресудно. Шармантан изглед кафића додатно привлачи пажњу, уз саму интригантну идеју. Типичан мали париски кафе, својим дизајном ентеријера и екстеријера позива на предах. Ипак, ко год наврати, тешко ће одољети идеји да запише нешто за будућност.
Поштански претинци дуж једног зида пуни су стотина коверти од смеђег папира, украшених наљепницама и исписаних адресама из Француске, Канаде, Бразила, Јужне Африке, Њемачке и низа других земаља.
Кафић је уједно и умјетнички центар који редовно организује радионице креативног писања и калиграфије, линореза и сликања акварелом.
„Оног тренутка када закорачите кроз врата Café Plija, улазите у свијет у којем се звук оловака које клизе по папиру стапа са очаравајућим мирисом свјеже припремљене кафе. Овдје писање постаје право искуство: било да водите дневник, шаљете писмо вољеној особи или једноставно записујете тренутне мисли, сваки тренутак проведен овдје позив је на интроспекцију и креативност“, стоји у опису на званичној страници.
