Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

19.04.2026 20:20

Фото: Vera Arsic/Pexels

Свако ко је рођен у знаку Риба, у овој седмици осjећаће се као да плови кроз море емоција и појачане интуиције.

Рибе су природно осјетљиве на промене у свом окружењу, а ова недјеља доноси дубоке увиде у односе који су вам важни.

Ваша сањарска природа биће додатно наглашена, што вам може помоћи у креативном изражавању, али и отежати фокусирање на практичне аспекте живота. Рибе би требало да слиједе своје снове, буквално и метафорички, јер они држе одговоре на питања која вас муче већ неко вријеме.

Понедјељак почиње са благим осећајем конфузије, али како се недјеља буде одвијала, ваша визија ће се кристализовати. Важно је поставити здраве границе како вас туђи проблеми не би потпуно исцрпели.

Интуиција као непогрешиви компас

Током уторка и сриједе, Рибе ће примјетити да њихова способност да осјете догађаје достиже врхунац. Ослушните тај унутрашњи глас који вам говори коме можете вјеровати, а ко крије своје праве намјере. Рибе често виде оно што други превиђају, а ове недјеље ће вам то бити кључно у пословним или породичним аранжманима.

Не дозволите никоме да вас наговори на нешто што вам не одговара. Ваша снага лежи у вашој мекоћи и разумијевању, али то не значи да треба да будете жртва туђих амбиција. Рибе које остају верне својој интуицији избјегаваће потенцијалне замке које се могу појавити средином недјеље.

Исцјељујућа моћ креативности и тишине

Друга половина недјеље, посебно четвртак и петак, идеална је за умјетничко изражавање или било који облик хобија који храни вашу душу. Рибе најбоље лече кроз музику, сликање или писање, зато одвојите време за ове активности. Ако се осјећате преплављено емоцијама, покушајте да их каналишете у нешто опипљиво.

Рибе често носе терет света на својим плећима, а креативност је ваш излаз. У петак бисте могли да примите позив од некога из ваше прошлости; запамтите да нисте обавезни да поново отворите врата која сте затворили са разлогом. Ваша осјетљивост је ваша највећа врлина, али само ако је усмјерена ка људима који знају како да је цијене.

Мирне воде и духовна регенерација

Викенд доноси преко потребан мир за Рибе. Након недеље пуне емоционалних успона и падова, субота је дан за повлачење у свој сигуран простор. Рибама је потребна тишина да би поново успоставиле унутрашњу равнотежу. Размислите о медитацији или дугом купању како бисте испрале нагомилани стрес.

Недјеља доноси јаснију слику о томе где желите да усмерите своју енергију у будућности. Ваша сањалачка природа ће вас поново довести до нових идеја о томе како да побољшате свој свакодневни живот. Рибе завршавају овај циклус оснажене, са дубљим разумијевањем себе и свијета око себе, спремне за нове емоционалне дубине које прољеће доноси.

