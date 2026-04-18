Ова 4 хороскопска знака радикално мијењају живот до 2. маја

Меркур у Овну буди истине, брзе одлуке и храброст без извињења – 4 најбоља хороскопска знака који више не ћуте и радикално мијењају своје животе до 2. маја 2026.
Према предвиђањима хороскопа, Меркур који се тренутно налази у Овну (од 14. априла 2026) у потпуности мијења тон овог периода. Више није вријеме за елегантна ћутања, одуговлачења и лијепо упаковане поруке. Говоримо о мислима изговореним на лицу мјеста, одлукама донесеним у једном потезу и истинама које се више не могу гурнути под тепих.
Све до 2. маја, овај транзит доноси јасноћу, покретачку снагу, искреност и ријетку храброст да кажете тачно шта осјећате и шта желите. Најактивнија су четири знака и они осјећају ватру овог брзог, интензивног и немогућег за игнорисање Меркура. За њих стижу прави, радикални судбински преокрети.
Овај Меркур у Овну осјећате пуном снагом јер активира област односа, партнерстава и неопходних сукоба. Све што сте избјегавали да кажете како бисте одржали мир сада почиње да тражи излаз. Више не можете играти улогу савршеног дипломате ако су се унутра нагомилале фрустрације, неизражене потребе или очигледна неравнотежа. Ово је период у којем постављате директна питања, захтијевате јасне одговоре и више не прихватате двосмисленост у љубави, пријатељствима или сарадњи. За неке, овај транзит може донијети снажну и искрену блискост; за друге, може значити прекид везе која више нема истину у себи. У сваком случају, до 2. маја јасно схватате да лажни мир више није опција.
За вас, Меркур у Овну доноси притисак на подручје емоционалних темеља, породице, унутрашње стабилности и ствари које тешко држите под контролом. Обично пажљиво бирате шта говорите и коме, али сада осјећате да се одређене истине више не могу одлагати. Врло је могуће да ће се појавити важни породични разговори, одлуке везане за кућу, селидбе, прекидање старих образаца или разјашњења која ће вас натјерати да будете много искренији него што би вам било пријатно. Добра ствар је што вам овај транзит помаже да престанете све да носите у тишини. Умјесто да потискујете, почињете да изражавате – и управо тада поново стичете нешто суштинско: моћ да даље градите на стварним темељима.
Ви сте главни знак овог транзита, тако да вас ништа не погађа директније од Меркура у вашем знаку. Ваш ум се брзо креће, ријечи долазе без оклијевања, а оно што сте јуче само мислили, сада говорите са сигурношћу која може изненадити друге. Осећате да више немате времена за заобилазне путеве, непотребна објашњења или компромисе који вас коче. Ово је вријеме када враћате свој глас, ауторитет и жељу да кренете тачно у правцу у којем желите. Само пазите да искреност не претворите у импулсивност, јер ваша моћ сада лежи у храбрости да кажете истину, а не у журби да имате посљедњу ријеч.
За вас Меркур у Овну покреће подручје каријере, амбиција и великих одлука везаних за вашу професионалну будућност. Ако сте се осјећали као да предуго планирате, чекате или оклијевате, сада долази тренутак када више не можете мировати. Осјетићете потребу да јасно кажете шта заслужујете, шта желите, шта више не прихватате и куда идете. Појављују се важни разговори са надређенима, сарадницима или људима који могу промијенити ток пројекта, а ви више немате стрпљења за ништа половично. Ваша храброст не долази из агресије, већ из чињенице да коначно почињете да схватате себе озбиљно. Ово би могао бити управо транзит који вас извлачи из сјене и тјера вас да направите потез који сте одлагали.
