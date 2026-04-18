Није отворила врата: Шампионки Вимблдона пријети четири године суспензије!

18.04.2026 09:10

Фото: Pexel/ Gaspar Zaldo

Чешка тенисерка Маркета Вондрушова, шампионка Вимблдона из 2023. године, суочава се са суспензијом до четири године, након што је оптужена за кршење антидопинг правила због одбијања тестирања.

Спорни инцидент догодио се у децембру током ненајављеног тестирања ван такмичења. Вондрушова тврди да јој је послије 20 часова непозната особа позвонила на врата, одбила да се идентификује и затражила хитан узорак урина. У том тренутку је одбила да га пусти унутра, оцјенивши ситуацију као озбиљно нарушавање приватности.

Против ње је потом покренут поступак од стране Интернационалне тениске агенције за интегритет због "одбијања или неуспјеха да се достави узорак без оправданог разлога након обавештења од овлашћеног лица".

Освајачица Вимблдона из 2023. године изнела је своју верзију догађаја на друштвеним мрежама, наглашавајући да је реаговала из страха, а не са намјером да избјегне тестирање.

"Када вам неко касно увече позвони на врата без јасног идентификовања и поштовања процедуре, реагујете као особа која се уплашила. У том тренутку радило се о осећају сигурности, не о избјегавању било чега", навела је Вондрушова.

Додала је да су године увреда и пријетњи, као и проблеми са повредама и сном, утицале на њено ментално стање и осјећај безбједности. Посебно је истакла да ју је ситуација подсјетила на напад на њену сународницу Петру Квитову из 2016. године, када је нападач под лажним изговором ушао у стан и тешко је повриједио.

"Страх ми је помутио расуђивање. Нисам могла рационално да сагледам ситуацију", поручила је, додајући да су јој стручњаци дијагностиковали акутну стресну реакцију и генерализовани анксиозни поремећај.

Из агенције је потврђено да је истрага у току, али да засад нема аутоматске суспензије.

Према правилима Свјетске антидопинг ангенције, тенисери морају редовно да пријављују своју локацију и одреде једносатни термин дневно за потенцијална тестирања, али контроле могу бити спроведене и ван тог периода.

Вондрушова због повреде рамена није играла сингл мечеве од јануара, али је недавно наступила у дублу за Чешку. Наредни планирани турнир јој је Мастерс у Мадриду, који почиње 20. априла, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Тенис

Новак Ђоковић не игра ни у Мадриду

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Стигла потврда - познато да ли Ђоковић игра у Мадриду

2 д

0
Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.

Тенис

Алкарас славио, али по којој цијени?

3 д

0
Новак Ђоковић на прес конференцији након меча

Тенис

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

4 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

12

34

Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

12

18

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

12

14

Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

12

04

Арт радар: Умјетност изван оквира и савремени визуелни језик

