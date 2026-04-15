Стигла потврда - познато да ли Ђоковић игра у Мадриду

15.04.2026 14:11

Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић се враћа на терен, а организатори турнира у Мадриду су потврдили његово присуство.

Организатори такмичења објавили су један снимак - који је прије свега реклама за Лакост - али онда је и најава за учешће Ђоковића на другом мастерсу на шљаци ове сезоне, пише Б92.

Ђоковић је у три наврата подизао пехар на турниру у Мадриду (2011, 2016, 2019). Прошле године је елиминисан у другом колу, а на два турнира прије тога није учествовао.

Што се тиче ове такмичарске године, Новак је учествовао само на два турнира – на Аустралијан опену, где је стигао до финала у којем је поражен од Карлоса Алкараса, и на мастерсу у Индијан Велсу.

Потом је отказао учешће на мастерсима у Мајамију и Монте Карлу.

Више из рубрике

Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.

Тенис

Алкарас славио, али по којој цијени?

20 ч

0
Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

Тенис

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

1 д

2
Јаник Синер

Тенис

Синер скинуо скалп Алкаразу, а с њим и круну

2 д

0
Јаник Синер

Тенис

Синер савладао Зверева за пласман у финале Монте Карла

3 д

0

