Стигла потврда - познато да ли Ђоковић игра у Мадриду

Аутор:АТВ
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић се враћа на терен, а организатори турнира у Мадриду су потврдили његово присуство.
Организатори такмичења објавили су један снимак - који је прије свега реклама за Лакост - али онда је и најава за учешће Ђоковића на другом мастерсу на шљаци ове сезоне, пише Б92.
Ђоковић је у три наврата подизао пехар на турниру у Мадриду (2011, 2016, 2019). Прошле године је елиминисан у другом колу, а на два турнира прије тога није учествовао.
Што се тиче ове такмичарске године, Новак је учествовао само на два турнира – на Аустралијан опену, где је стигао до финала у којем је поражен од Карлоса Алкараса, и на мастерсу у Индијан Велсу.
Потом је отказао учешће на мастерсима у Мајамију и Монте Карлу.
