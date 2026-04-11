Синер савладао Зверева за пласман у финале Монте Карла

Аутор:

АТВ
11.04.2026 17:12

Јаник Синер
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале мастерс турнира у Монте Карлу, пошто је данас у полуфиналу победио Нијемца Александра Зверева резултатом 6:1, 6:4.

Меч је трајао сат и 23 минута. Синер је други тенисер света, док је Зверев трећи на АТП листи.

Италијански тенисер је у првом сету направио три брејка, док је у другом сету једном одузео сервис Звереву и тако дошао до убедљиве победе и пласмана у финале.

Синер ће се сутра у финалу борити прво место на АТП листи, као и осми трофеј на мастерс турнирима, а укупно 27. у каријери.

Прослава 50. годишњице, РК Борац

Остали спортови

РК Борац обиљежио вриједан јубилеј: 50 година од освајања титуле шампиона Европе

У другом полуфиналу мастерса у Монте Карлу играће Карлос Алкараз и Валентин Вашеро.

Мастерс у Монте Карлу се игра за наградни фонд од 6.309.095 евра.

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Јаник Синер донио добре вијести за Ђоковића

22 ч

0
Карлос Алкараз, шпански тенисер

Тенис

Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал

23 ч

0
Ђоковићи опет изгубили турнир

Тенис

Ђоковићи опет изгубили турнир

2 д

1
Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић

Тенис

Теа Ковачевић бриљирала у Индији, па се прикључила репрезентацији

2 д

0

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

Васкршње примирје ступило на снагу

Далековод пао на воз, има повријеђених

