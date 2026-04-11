Синер савладао Зверева за пласман у финале Монте Карла

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале мастерс турнира у Монте Карлу, пошто је данас у полуфиналу победио Нијемца Александра Зверева резултатом 6:1, 6:4.
Меч је трајао сат и 23 минута. Синер је други тенисер света, док је Зверев трећи на АТП листи.
Италијански тенисер је у првом сету направио три брејка, док је у другом сету једном одузео сервис Звереву и тако дошао до убедљиве победе и пласмана у финале.
Синер ће се сутра у финалу борити прво место на АТП листи, као и осми трофеј на мастерс турнирима, а укупно 27. у каријери.
У другом полуфиналу мастерса у Монте Карлу играће Карлос Алкараз и Валентин Вашеро.
Мастерс у Монте Карлу се игра за наградни фонд од 6.309.095 евра.
