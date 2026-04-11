РК Борац обиљежио вриједан јубилеј: 50 година од освајања титуле шампиона Европе

Аутор:АТВ
Коментари:0
РК Борац обиљежио је вриједан јубилеј; 50 година од освајања титуле шампиона Европе.
Тог 10. Априла 1976. године РК Борац остварио је, испоставиће се 50 година касније и највећи успјех у историји клуба. Неки од чланова златне генерације Борца окупили су се данас на обиљежавању овог вриједног јубилеја, присјећајући се времена када је Бањалука "живјела" рукомет.
"Били смо екипа која је била препознатљива у свијету. Имали смо свој стил игре И понашања, а изнад свега били смо клапа. Имали смо свлачионицу која је била главна и одлучујућа у свим тим резултатима", присјетио се Абас Арсланагић.
Коју годину раније Борцу није било равног у домаћем првенству, али је за искорак у Европи, присјећа се Арсланагић, нешто недостајало. Био је то Здравко Рађеновић. А онда, Ако на голу, Бели у нападу, уз остатак екипе и подршку са свих страна...Успјех је био загарантован.
"Сама атмосфера у граду је била непоновљива. То не може да се заборави. Дворана Борик која је била дупке пуна. Не знам кад ће бити висе људи, можда кад дође Лепа Брена или неки други музичар", присјећа се Здравко Рађеновић. Додаје да су потајно осјећали да могу да освоје тај трофеј.
"Пропуст је био претходне године, али та је година била пресудна за све нас, да овај клуб добије шампиона Европе".
И управо је Рађеновић са шест голова био кључна фигура финала са Федерицијом, коју су црвено-плави на крају савладали 17:15. Каква је атмосфера владала сликовито је описао Слободан Вукша, најмлађи члан златне генерације.
"Иду људи у свемир, на Мјесец, па када видимо ону дјевојку што јој коса стоји у ваздуху, е тако када је почела утакмица, када се наша дворана затресла, ја сам имао осјећај да ми се тачно дигла коса на глави. Нисам вјеровао да постоји могућност да Борац изгуби ту утакмицу. Мада се добијене утакмице најтеже играју. Срећом, Ако је био на нивоу када је требало одбранити оно што се не брани и на крају уз 'хепи енд' да се тако заврши", додаје Вукша.
Шампионе из "Господске" и данас су дочекали навијачи, који су им уз пјесму и бакљаду још једном одали признање што се за РК Борац и Бањалуку и даље зна ван наших граница. Јер ником тако не иде од руке да проноси славу Бањалуке.
