Пола вијека од највећег успјеха: Прије 50 година Борац постао шампион Европе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пола вијека – тачно толико се навршава ове суботе од највећег успјеха Рукометног клуба Борац м:тел у клупској историји.
Прије тачно 50 година, тадашња генерација рукометаша у црвено-плавим дресовима, под тренерским патронатом Пере Јањића, постала је првак Европе савладавши у финалу Купа европских шампиона, одиграном у дворани Борик, екипу данске Фредериције резултатом 17:15.
Цијелим током финалног сусрета, одиграног пред крцатим трибинама бањалучког храма спорта, водила се рововска битка не за сваки гол, већ за сваку лопту. На крају су тачку на својеврсну игру живаца ставили Абас Арсланагић и Недељко Вујиновић – први је при резултату 16:15 “скинуо зицер” Андерсену, а други реализовао седмерац који је у преосталих 16 секунди до краја изборио Здравко Рађеновић.
Осим поменуте Борчеве тројке, дио екипе у великом финалу били су и Милорад Каралић, Добривоје Селец, Момир Голић, Борислав Голић, Небојша Поповић, Миро Бјелић, Раде Унчанин, Слободан Вукша и Зоран Равлић.
Република Српска
Стевандић: У слози и заједништву пронаћи ослонац за напредак
Пут ка европском трону Борац м:тел је започео 20. новембра 1975. године. Тада је у Борику, у првој утакмици другог кола, убједљиво поразио представника Чехословачке Червену хвиезду. На семафору је, након 60 минута, писало 27:14, након чега је Борац и у реваншу у Братислави, одиграном 11. децембра, доказао да је у том тренутку квалитетнији (22:26).
Услиједио је двомеч са шпанском Калписом, а Борац је поново био домаћин у првом одмјеравању снага. Осмог јануара 1976. године, уписао је тријумф разликом од од седам голова (28:21), док је у Аликантеу десет дана касније било неријешено (13:13), чиме су пулени Пере Јањића заказали дуеле са славним Гумерзбахом, који је до тада већ имао четири титуле шампиона Европе.
10. марта 1976. године Борац је извојевао велики реми (16:16), а потом 27. марта тријумфовао резултатом 15:13 и пласирао се у своје друго финале Купа европских шампиона заредом.
Из првог, саставши се са Форверцом из Франкфурта, није успио да изађе као побједник (19:17), међутим другу шансу није прокоцкао.
БОРАЦ: Арсланагић, Селец 2, Рађеновић 6, Каралић 2, Бјелић, Вујиновић 2, Вукша, Унчанин 2, Поповић 1, Б. Голић, М. Голић 2, Равлић.
ФРЕДЕРИЦИЈА: Јепсен, Ф. Хансен 3, Хидеман, Нилсен 3, Соренсен 1, Јунгланд 1, А. Хансен, Андерсен 3, Пулсен, Мадсен 2, Петерсен 2.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Савјети
3 ч0
Стил
3 ч0
Друштво
3 ч0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
5 д0
Остали спортови
1 седм0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму