Малишани сањају одлазак на Олимпијаду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након четири године успјешног рада указала се нова шанса за полазнике програма Инклузивног џудоа у организацији ЏК Борац.
Професор Миле Шикман са сарадницима већ годинама уводи малишане у свијет спорта, који им помаже у социјализацији и дружењу.
А сад имају прилику да се докажу и на међународној сцени. То су Свјетске игре Специјалне олимпијаде, које ће се одржати 2027. године у Чилеу. Највећи спортски и хуманитарни догађај инклузивног спорта ће окупити преко 6.000 такмичара и 35.000 осталих учесника, из више од 170 земаља, долази у Сантјаго. Такмичење ће се одвијати у 22 олимпијска спорта, а један од њих је свакако и џудо.
Mi smo započeli naš put ka Specijalnoj olimpijadi koja će se održati u Santjagu 2027. Do tada ćemo marljivo raditi i biti spremni za prvo inkluzivno takmičenje u džudu koje će se održati u septembru u Sarajevu. #judo4all❤️ #lovejudo🥋 pic.twitter.com/lDOWJXMUAs— Mile Šikman (@mile__sikman) April 8, 2026
-Наша мала секција ће бити спремна. Настављамо да марљиво радимо и спремамо се. Прва смотра коју ћемо имати је Специјална олимпијада Џудо опен Сарајево 2026, која ће се одржати од 23. до 26. септембра 2026. године. Надам се да ће неко од наших такмичара да се квалификује на предстојећу Олимпијаду. Радујем се њиховом успјеху. Прије четири године велики подухват је био да уопште обуку кимоно и изађу на татами. А данас већ увелико вјежбају и спремају се за велика дјела- истакао је професор Миле Шикман који предано ради с најмлађима.
Напредак који су малишани постигли и њихови осмјеси као и дружење с вршњацима су највећа награда.
- Ово је најбољи доказ да су дјеца са потешкоћама у развоју равноправни чланови друштва, само им треба дати прилику да се покажу. За њих ово није само исказивање међусобног поштовања, већ дио важне рутине која им помаже у оријентацији и саморегулацији. Ова рутина за њих има вишеструке бенефите. Јасно правила пружају им осјећај сигурности и контроле простора, а свака успјешно изведена техника гради и подиже осјећај самопоуздања. Моторички развој је посебно изражен на мекој подлози, јер побољшавају баланс, координацију и укупну оријентацију у простору. Социјализација и осјећај припадништва групи је посебан допринос укупном развоју- истакао је Шикман
Заједно у раду са проф. Шикманом ангажована је и тренер Борјана Марајновић, која ће такође учествовати на поменутим догађајима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму