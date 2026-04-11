Да ли жене смију да се причесте током менструације: Овако је говорио патријарх Павле

Годинама се вјеровало да женске особе не би требало да иду у цркву током трајања менструалног циклуса, па чак и да им је то строго забрањено.
Иако је ово природна појава кроз коју пролазе све жене широм свијета, многима није био јасан разлог оваквих забрана.
Патријарх Павле се у својој књизи “Пост и Свето причешће у Православној Цркви” бавио чак и темом да ли жене током трајања циклуса смију да се причешћују током поста. И око овог питања деценијама се водила жустра полемика.
– Како савремена хигијенска средства могу да спријече да се случајним истечењем крви храм не учини нечистим, сматрам да и са те стране нема сметње да жена за вријеме мјесечног прања, уз потребну обазривост и предузете хигијенске мјере може долазити у цркву, цјеливати иконе, примити нафору и освећену водицу, као и учествовати у појању. Причестити се у том стању, или некрштена крстити се, не би могла. Но, у смртној болести може се и причестити и крстити. Послије порођаја, у погледу потреба молитава за долазак у цркву и уцрковљења дјетета треба се и даље држати прописа Требника – записао је Патријарх Павле.
Говорећи о самом уласку у цркву, постојала су подијељена мишљења јер се вјеровало да је жена тада “нечиста”.
Мишљење цркве је подијељено, али Свети Григорије Велики је говорио да жени не треба бранити да уђе у цркву током менструалног периода јер то није нешто што долази од ње саме, него једноставно припада њеној природи, пише Телеграф.
– Било је забрањено жени ући у цркву због практичних разлога. Нису постојали улошци, па су се плашили да крв не испрља црквени под – говорио је отац Јован.
Уколико жена и даље има дилему да ли би требало да прими Свету тајну причести током менструалног циклуса, свештеници данас препоручују да се она о том питању посавјетује са својим парохијским свештеником.
