Колико јаја се кува за Васкрс: Вјерује се да један број доноси срећу и благостање

10.04.2026 16:26

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Фото: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Увијек смо у дилеми колико јаја офарбати за Васкрс према народним обичајима. Не правите грешку која тјера срећу из куће, јер само једна цифра доноси благостање и срећу у кућу.

Колико јаја офарбати за Васкрс према предању

У православним домовима број јаја увијек се везује за симболику живих бића и духовних закона.

Најчешће се савјетује да се офарба тачно 33 јаја, што директно кореспондира са годинама које је Исус Христ провео на земљи. Уколико вам је то превише, правило је јасно: број мора бити непаран.Најсрећнији број за фарбање је 33, јер симболизује Христове године. Ако фарбате мање, увијек бирајте непарну цифру – 7, 11 или 15.

Прво офарбано јаје мора бити црвено, оно је чуваркућа и не помјера се из куће годину дана.

Магија непарног броја и зашто је 33 златни стандард

У нашем народу парни бројеви су резервисани за друге прилике, док непаран број јаја симболизује непрекидни круг живота и стални напредак. Број 33 се сматра „златним стандардом“ јер доноси пуну заштиту дому.

Ако се питате колико јаја се фарба за Васкрс у мањим породицама, саветује се да се држите броја 7 – то је број дана у недјељи стварања и доноси хармонију у свакодневни живот.

Највећа грешка домаћица – понавља се сваке године

Највећи пропуст није у томе што вам је јаје пукло током кувања, већ у мијешању чуваркуће са осталим јајима. Честа је сцена гдје домаћице офарбају пуну шерпу црвених јаја, па насумично изаберу једно које ће постати чуваркућа. То је погрешно.

Чуваркућа се фарба потпуно сама, у првој, најчистијој води и првој боји. Она се прва вади и одмах поставља на посебно мјесто. Све остало је само храна, али чуваркућа је светиња.

Иако су данас популарне пастелне нијансе и модерни стикери, саветује се да бар половина ваших јаја буде црвена. Црвена боја је симбол радости, али и симбол проливене крви која је донијела спасење. Без црвене боје, васкршња корпа губи свој идентитет.

Грешка је и фарбање јаја у раним јутарњим часовима прије него што се заврши молитвено правило или одлазак у цркву, уколико околности то дозвољавају.

Како правилно започети фарбање на Велики петак

Процес почиње у тишини. Прво јаје спуштате у воду уз молитву за здравље укућана. Тек када је оно готово, прелазите на масовну производњу за трпезу.

Многе жене гријеше јер журе да заврше посао прије ручка, заборављајући да је фарбање јаја чин вјере, а не кућни подвиг. Правилно руковање јајима на овај дан поставља темељ за мирну и успјешну годину.

Поступак са чуваркућом од ког зависи напредак породице

Када скинете стару чуваркућу са полице, никада је не бацајте са осталим отпацима. Она се предаје природи – закопава се у винограду, воћњаку или саксији.

Тиме се стара заштита враћа земљи, а нова чуваркућа, коју сте управо офарбали као прву од оних 33, преузима улогу стражара вашег прага. То је једини исправан начин да се испоштује васкршња традиција.

