Нова метода украшавања: Уз свилену мараму имаћете најљепша васкршња јаја

АТВ
10.04.2026 13:40

Васкршња јаја
Фото: pexels/ Pavel Danilyuk

Када фарбате јаја, умјесто мастила или боја, можете обојити старом свиленом марамом и уживати у магији.

Ближи се Васкрс, а прије тога фарбање најљепших јаја. Сваке године трагамо за најоригиналнијим и природним методама фарбања, а бићете изненађени како ће мотиви са марама и кравата оставити дивне обрасце на јајима.

Требаће вам:

– Јаја

– 100% свилена марама или кравата

– Бијела газа

– Гумице за везивање

– 3 кашике бијелог сирћета

– Биљно уље (ово се користи на самом крају за лијеп сјај јаја)

Поступак украшавања

Исијеците свилени материјал и бијелу тканину на једнаке квадрате (око 18 цм), а затим замотајте јаја прво свилом, а затим бијелом тканином. Ставите сва јаја у лонац, додајте хладну воду, те сирће и оставите да све ври 15 минута.

Када то урадите, извадите јаја и одмотајте их када се охладе. Бићете изненађени обрасцима свиле који се налазе на јајима. Премажите јаја биљним уљем када се потпуно охладе.

илу-васкршња јаја

Савјети

Да ли се јаја фарбају на Велики петак? Попадија дала одговор

Мали савјет: свилене квадрате које сте спремили за бојење јаја, можете користити два до три пута, преноси Суперзена.б92. Уживајте у овом креативном уради - сам пројекту!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

