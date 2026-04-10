Нова метода украшавања: Уз свилену мараму имаћете најљепша васкршња јаја

Када фарбате јаја, умјесто мастила или боја, можете обојити старом свиленом марамом и уживати у магији.
Ближи се Васкрс, а прије тога фарбање најљепших јаја. Сваке године трагамо за најоригиналнијим и природним методама фарбања, а бићете изненађени како ће мотиви са марама и кравата оставити дивне обрасце на јајима.
– Јаја
– 100% свилена марама или кравата
– Бијела газа
– Гумице за везивање
– 3 кашике бијелог сирћета
– Биљно уље (ово се користи на самом крају за лијеп сјај јаја)
Исијеците свилени материјал и бијелу тканину на једнаке квадрате (око 18 цм), а затим замотајте јаја прво свилом, а затим бијелом тканином. Ставите сва јаја у лонац, додајте хладну воду, те сирће и оставите да све ври 15 минута.
Када то урадите, извадите јаја и одмотајте их када се охладе. Бићете изненађени обрасцима свиле који се налазе на јајима. Премажите јаја биљним уљем када се потпуно охладе.
Савјети
Да ли се јаја фарбају на Велики петак? Попадија дала одговор
Мали савјет: свилене квадрате које сте спремили за бојење јаја, можете користити два до три пута, преноси Суперзена.б92. Уживајте у овом креативном уради - сам пројекту!
