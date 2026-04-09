Боље ће примити боју: Три провјерена начина за избјељивање јаја прије фарбања

Избјељивање јаја прије фарбања је процес који може имати низ практичних и естетских значаја када је у питању украшавање јаја за Васкрс.
Избјељивање може да помогне у уклањању нечистоћа и тамних мрља са површине љуске, чиме се постиже свјетлији и чистији изглед, али и љепша боја.
Природни начини избјељивања јаја омогућавају сигуран и еколошки прихватљив приступ, а бијела јаја ће боље примати боју због чега ће ваша трпеза за Ускрс изгледати веселије и шареније.
Сирће
Сирће је природно средство које може да помогне у избјељивању љуске јаја. Поступак је једноставан.
Припремите раствор сирћета (једна шоља сирћета на двије шоље воде). Ставите јаја у раствор и оставите их да стоје 30 минута до једног сата. Након тога, пажљиво их исперите под млазом хладне воде и осушите. Сирће ће помоћи да се уклоне нечистоће с љуске и учиниће је светлијом.
Сода бикарбона
Сода бикарбона је благо абразивно средство које може да буде од помоћи у чишћењу и избјељивању љуске јаја.
Направите пасту од соде бикарбоне и воде (око двије кашике соде бикарбоне са мало воде). Пажљиво утрљајте пасту на љуску јаја користећи мекану спужву или четку. Темељно исперите јаја под хладном водом и осушите.
Лимнунов сок
Лимунов сок је природно средство које може да помогне у избјељивању љуске јаја. Ево како га можете користити.
Исцедите сок из неколико лимуна (око једна шоља лимуновог сока). Помијешајте лимунов сок са довољно воде да покрије јаја која желите да избијелите. Пажљиво спустите јаја у раствор лимуновог сока и воде. Оставите јаја да стоје у раствору око 1-2 сата. Лимунска киселина ће помоћи да љуска јаја посвијетли.
Након што су јаја довољно стајала у раствору, пажљиво их извадите и исперите хладном водом. Осушите јаја чистим пешкиром или папирним убрусом, пише Радио Сарајево.
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
20 ч0
