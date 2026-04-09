Брачни пар из САД-а након 70 година проведених заједно преминуо у размаку од девет сати

Пар из Тенесија, који је био у браку више од седам деценија, преминуо је у року од неколико сати у кући у којој су годинама живјели.
Џон Ридли Трис, 93-годишњак из Лебанона у Тенесију и његова супруга 94-годишња Алис Мос Трис преминули су 2. априла.
"Никада ниси могао споменути једно од њихових имена, а да не помислиш на друго", рекла је њихова кћерка Ангела Трис за WSMV у интервјуу објављеном у уторак, "Заиста једно од њих не би жељело живјети без другог, а нису ни морали".
Џон је цијели живот провео у Лебанону, али Ангела је рекла да је њена мајка с оближње планине Џулијет.
Било је приближно 13 сати 02. априла када је Џон умро, а Алис је преминула девет сати касније у њиховом дому у Лебанону.
Џон је рођен на породичној фарми, према његовој смртовници. Након што је завршио средњу школу 1950. године, стекао је диплому америчког фармера и наставио традицију бављења пољопривредом са својим оцем Робертом Хенријем. Касније је провео скоро 20 година радећи за Бланд Моторс продајући тракторе и опрему.
Алис је вољела вртларство, а на Сајму цвијећа округа Вилсон чак је додана и "Награда за укупну изврсност Алис Трице" као главна награда.
Џон и Алис су се вјенчали 11. новембра 1955. године, а затим су заједно изградили кућу и одгајали своје двоје дјеце.
"Путовање је била посебна радост у Алисином животу, коју је дијелила раме уз раме са својим супругом Џонијем", наводи се у Алисиној смртовници, "Заједно су створили безброј успомена, уживајући у путовању колико и у одредиштима. Посјетили су свих 50 држава и многе земље током година. Ова искуства су одраз њиховог дубоког другарства и живота који су заједно изградили".
Ангела је у разговору за WSMV подијелила оно што је назвала кључем дуготрајне везе њених родитеља.
"Знате, тата је обично говорио да ставимо Бога на прво мјесто, а онда будимо ту једни за друге", рекла је о једноставном правилу свог оца.
Њихова сахрана ће бити одржана у петак, 10. априла.
