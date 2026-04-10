Воцап коначно уводи фукнцију коју смо сви дуго чекали

Воцап тестира нову функцију за сузбијање позадинске буке која ће омогућити кристално чисте гласовне и видео позиве.
Воцап тренутно ради на увођењу сопствене функције за сузбијање буке (noise cancellation) унутар апликације за гласовне и видео позиве.
Занимљивости
Шта значи ако падне киша на Велики петак?
Ова опција је примијећена у најновијој бета верзији Воцапа за Андроид, што значи да је развој још увијек у току.
Ова функција аутоматски филтрира позадинску буку како би разговори били јаснији. Дакле, ако се налазите у саобраћају, гужви или на вјетру, ово би требало да помогне саговорницима да вас боље чују.
Као што се види на снимцима екрана, опцију је могуће по жељи укључити или искључити. Прекидач (тоггле) се налази у менију током позива, а функција ће стандардно бити аутоматски активирана.
Свијет
Трамп објавио узнемирујући снимак: Савјетујем опрез гледаоцима
Нова опција се постепено уводи корисницима бета верзије, а ако све прође без проблема, вјероватно ће постати доступна свим корисницима Воцапа на Андроиду у наредним недјељама или мјесецима.
(Б92)
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
9 ч0
