Воцап коначно уводи фукнцију коју смо сви дуго чекали

10.04.2026 16:03

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Фото: Anton/Pexels

Воцап тестира нову функцију за сузбијање позадинске буке која ће омогућити кристално чисте гласовне и видео позиве.

Воцап тренутно ради на увођењу сопствене функције за сузбијање буке (noise cancellation) унутар апликације за гласовне и видео позиве.

Ова опција је примијећена у најновијој бета верзији Воцапа за Андроид, што значи да је развој још увијек у току.

Ова функција аутоматски филтрира позадинску буку како би разговори били јаснији. Дакле, ако се налазите у саобраћају, гужви или на вјетру, ово би требало да помогне саговорницима да вас боље чују.

Као што се види на снимцима екрана, опцију је могуће по жељи укључити или искључити. Прекидач (тоггле) се налази у менију током позива, а функција ће стандардно бити аутоматски активирана.

Нова опција се постепено уводи корисницима бета верзије, а ако све прође без проблема, вјероватно ће постати доступна свим корисницима Воцапа на Андроиду у наредним недјељама или мјесецима.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

