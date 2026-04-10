Тужилаштво БиХ се огласило о Нади Томанић, припадници Зулфикара

Аутор:АТВ
Коментари:1
Тужилаштво БиХ спроводи истрагу против Наде Радован Томанић због сумње да је починила ратне злочине над цивилима и ратним заробљеницима српске националности на Игману 1993. године.
Против ње постоји наредба о спровођењу истраге ради кривичних дјела ратног злочина против цивилног становништва и ратних заробљеника.
У овом тренутку тужилачка одлука није донесена, а уколико се у даљој фази поступка укаже потреба, Тужилаштво БиХ ће остварити контакте са колегама из САД.
Томанићева је у Сједињеним Државама осуђена на 30 мјесеци затвора због преваре у поступку стицања држављанства, а према изјавама датим на суду и судским документима она је служила у специјалној јединици "Зулфикар" такозване Армије БиХ, преноси Бирн.
Свијет
Нада Радован Томанић 10. новембра прошле године признала је кривицу у САД по једној тачки оптужнице за незаконито стицање држављанства, односно да је прикрила своју ратну прошлост како би добила америчко држављанство.
За злочине над Србима на Игману Суд БиХ је правоснажно осудио бившег припадника јединице "Зулфикар" Џевада Салчина на 18 мјесеци затвора.
У стању мировања је судски процес против Неџада Хоџића, оптуженог за мучење, ударање и сексуално злостављање српских заробљеника на Игману 1993. године, који је осуђен на 12 година затвора због злочина у Трусини над припадницима хрватског народа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
24
17
16
17
07
16
53
16
42
Тренутно на програму