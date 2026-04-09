Грађани иду у протесте због Трговске горе

Аутор:

АТВ
09.04.2026 19:25

Фото: АТВ

Организовани протести, али и захтјев за хитном реакцијом државних институција кључне су поруке са тематске сједнице Скупштине општине Нови Град о Трговској гори.

Грађани ће у протесте како би се спријечило одлагање радиоактивног отпада у непосредној близини границе.

"У периоду од 20. маја до 10. јуна направићемо протесте, добићемо информације шта је расправљано и какав је став Еспо конвенције, ако тај резултат буде повољан похвалићемо али ћемо инсистирати на томе да се настави са свим иницијативама које ће довести до рјешења овог проблема", рекао је начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача.

Босна и Херцеговина и Хрватска суочене су са 180 питања на која морају дати прецизне и аргументоване одговоре, у оквиру процедуре Еспо конвенције. Додатну забринутост изазива чињеница да је студија утицаја на животну средину достављена, али ипак одређене активности на локацији су покренуте и прије њеног коначног разматрања.

"Они су дужни да тај приједлог сада прихвате или траже допуне и да га дају на јавни увид и да га доставе БиХ нама у РС као потенцијално погођеној страни, ми смо опет у сарадњи са министарством спољне трговине економских односа затражили то када нам доставе то је најбитнији моменат онда ћемо чињенично покушати оборити њихову студију", казао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.

Из удружења Грин Тим упозоравају - без укључивања јавности и транспарентних расправа нема легитимног рјешења. Зато инсистирају да се глас грађана чује, не само у Новом Граду, већ и у цијелом пограничном подручју.

"Морају се организовати јавне расправе како у Новом Граду тако и у читавој сјеверозападној РС али и унско сански кантон, све друго није прихватљиво и јако је важно константно да подцртавамо да наша јавност мора бити укључена у доношење одлука а не како сада имамо случај са Хрватском", истакао је предсједник удружења ''ГРИН ТИМ'' Марио Црнчевић.

Правни тим, међутим, увјерава да је Босна и Херцеговина спремна за наредну фазу - и да су досадашње подузете активности већ успориле планове Хрватске.

"Доста посла је урађено, На руку нам је ишло то што је Хрватска знатно закаснила у свим тим процесима и плановима они су то намјеравали знатно раније да ураде али усљед неких радњи БиХ ти њихови планови јесу знатно одложени. Формално гледано они још увијек нису донијели одлуку о томе да ли ће бити тамо складиште или не суштински јесу и то одавно и то смо истакли пред међународним тијелима гдје смо покренули поступке против њих", истакао је адвокат и члан експертског тима Немања Галић.

Кључни тренутак очекује се средином маја у Женеви гдје ће двије стране изнијети аргументе пред међународним тијелима у оквиру ЕСПОО конвенције. Исход је неизвјестан, али порука из Новог Града је јасна - од борбе против одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори неће одустати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

радиоактивни отпад

Трговска гора

Нови Град

Протести

