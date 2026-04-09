Ћосић: БХРТ доказао да води политику Сарајева, надам се да ће Вукановић то да схвати

Аутор:АТВ
Коментари:2
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић вјерује да је БХРТ током јутрошњег гостовања лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића показао да ова медијска кућа не служи јавности него политичком Сарајеву.
Ћосић се нада да ће Вукановић након овог гостовања коначно схватити да у Сарајеву тако пролазе сви Срби који јавно покажу иоле националног поноса и достојанства.
Указао је да је током јутрошњег гостовања Вукановића на БХРТ-у показана крајња неодговорност и непрофесионалност водитеља, као и ове медијске куће, као и да је повреда елементарног права на изношење личног става о томе за кога навијате на спортским такмичењима неприхватљива.
"Свако има право да навија за кога жели, без страха од политичких или медијских напада. Понашање водитеља је било изузетно непристојно и непрофесионално, а БХРТ се овим још једном показује као медиј који не служи јавности, него политичким елитама у Сарајеву", истакао је Ћосић у изјави Срни.
Он је додао да му је жао због непријатности коју је Вукановић доживио током интервјуа и да поздравља његову реакцију на скандалозан наступ водитеља.
"Али исто тако, као Србин који је рођен у Сарајеву и као актуелни градоначелник Источног Сарајева, желим да му укажем на то да је овај инцидент само подсјетник на стварне изазове са којима се сусреће сваки Србин који се усуди да у Сарајеву јавно покаже национално достојанство и истрајност у својим ставовима", нагласио је Ћосић.
Он је изразио наду да ће Вукановић то коначно схватити, као и да ће руководство БХРТ-а адекватно санкционисати водитеља чији се наступ, како је рекао, можда може третирати и као кривично дјело изазивања националне мржње и нетрпељивости.
Током јутрошњег гостовања лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића на БХРТ-у дошло је до вербалног сукоба са водитељем Звонком Комшићем. Разлог је било питање за кога Вукановић навија на предстојећем Свјетском првенству у фудбалу, преноси Срна.
Када је Вукановић директно рекао да навија за Србију и "Црвену звезду", водитељ је прекинуо његов одговор, оптужујући га да не може бити кандидат за Предсједништво БиХ ако "не воли ову земљу". Комшић је такође поручио да би Вукановић, ако навија за Србију, требало да оде у Србију и тамо се кандидује за предсједника.
Након што је Вукановић указао на безобразно понашање водитеља и подсјетио да он и његова породица живе у БиХ више од 300 година, Комшић је прекинуо интервју.
