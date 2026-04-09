Пукла љубав Вукановића и БХРТ: Водитељ га искључио из емисије

Аутор:АТВ
Новинар БХРТ Звонимир Комшић прекинуо је интервју са Небојшом Вукановићем након што су се сукобили око навијања за репрезентацију Босне и Херцеговине на Свјетском првенству у Америци.
Комшић је упитао Вукановића за кога ће навијати на овогодишњем Свјетском првенству, а одговор лидера Листе за правду и ред му се није свидио због чега је прекинуо разговор и завршио емисију.
"Нећу се не радовати успјесима БиХ. Ти млади људи су првенствено играли срцем што је нама оставило велики утисак. Сергеј Барбарез, када поставите правог човјека који је био добар фудбалер на право мјесто, тако треба да функционише све код нас. Морате да дате професионалцу одријешене руке да ради", рекао је Вукановић да би га водитељ прекинуо и затражио да не одговара дипломатски него да каже хоће ли навијати за БиХ.
"Ја навијам за Србију и Црвену звезду. Србије нема и никад се нисам радовао неуспјесима БиХ".
То је Комшић искористио и поручио да је логично ако ради и живи у БиХ да и навија за репрезентацију у фудбалу.
"Не можете вољети истовремено двије жене. Рекао сам да се радујем успјесима БиХ, али не можете тражити да срчано навијам за БиХ као што могу навијати за Србију", рекао је Вукановић послије чега је настао сукоб.
Водитељ Звонимир Комшић му је поручио да ако воли Србију да тамо треба да се кандидује и завршио разговор, док је све вријеме Вукановић галамио да га не може прекинути.
Комшић са друге стране није прекидао Вукановића првих пола сата гостовања док је лидер Листе за правду и ред негативно коментарисао дешавања у Републици Српској, као и док је критиковао предсједника Србије Александра Вучића.
Тема је била и посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци. Док сарајевски политичари, осим Елмедина Конаковића, ћуте на посјету сина америчког предсједника, БХРТ је отворио широм врата политичарима из Републике Српске који су вољни умањити значај ове посјете. Ни ту Комшић није прекидао Вукановића и пустио га је да изнесе низ оптужби.
Када је истекло вријеме за критику Републике Српске, преостало вријеме проведено у разговору о БиХ је завршено неславно.
Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић заједно са Јеленом Тривић и Небојшом Вукановићем од 2018. године био је главни саговорник федералних медија.
Док је перформансима исмијава руководство Републике Српске и исповиједао се у Сарајеву био је чест гост најгледанијих телевизија у ФБиХ. На једном од посљедњих гостовања, а тада је увелико преузео одијело српског патриоте, Станивуковићу је у емисији Сенада Хаџифејзовића засметало што водитељ не жели да изговори Република Српска, него говори РС и тада је настао окршај у емисији.
Послије је у емисији Радио телевизије Републике Српске Станивуковић проговорио и гостовањима у Сарајеву:
"То је једна од најљепших емисија у мом животу. Видио сам колико тај човјек не воли Републику Српску. Схватио сам да више никада у ту емисију не треба да одем. Ако хоће са мном да има емисију треба да дође у Бањалуку. И знате под којим условима? Да каже Република Српска. Када сам видио да ми неки људи у Републици Српској говоре шта ћеш код њега, нисам схватао шта причају. Видио сам кроз искуство анимозитет према Републици Српској", рекао је својевремено Станивуковић.
