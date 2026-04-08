Шпирић: Клуб Бошњака жели да Србе и Хрвате претворе у публику, а не фактор одлучивања

АТВ
08.04.2026 13:13

Никола Шпирић говори на конференцији за медије
Фото: Срна

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да је предсједавајући овог дома Кемал Адемовић уз подршку опозиције из Републике Српске данас изашао изван Устава БиХ и Пословника о раду овог дома, те се ставио на чело опозиције и почео бесплатну предизборну кампању у Дому народа.

"Немамо ми ништа против тога, осим што кажемо да нећемо расправљати ни о чему што не буде плод договора и консензуса унутар Колегијума", рекао је Шпирић Срни.

Он је навео да се Колегијум може договорити барем о датуму одржавања сједнице, ако се не може договорити о дневном реду.

Говорећи о наводима делегата који су на данашњој сједници говорили да треба поднијети кривичну пријаву против оних који нису дошли на сједницу, Шпирић је истакао да је узалудан посао оних који би од Дома народа да прво направе станицу полиције, па онда суд и тужилаштво.

"Чим се прије врате за сто да се разговара и преговара биће свима боље", констатовао је Шпирић.

Он је подсјетио да је Клуб делегата бошњачког народа прошле године девет мјесеци блокирао рад Дома народа, истичући да они Србе и Хрвате желе да претворе у публику, а не фактор одлучивања.

"То је кључна ствар против које се боримо", нагласио је Шпирић.

Говорећи о ситуацији у Клубу делегата српског народа у Дому народа, Шпирић је рекао да је ситуација јасна, а то је да опозицијом из Републике Српске управља предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић и Клуб Бошњака.

"Они су несвјесно Дом народа претворили у невладину организацију", закључио је Шпирић, преноси Срна.

Више из рубрике

Вулић: Недопустив и опасан притисак Изетбеговића на правосуђе

БиХ

Вулић: Недопустив и опасан притисак Изетбеговића на правосуђе

6 ч

0
Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

БиХ

Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

7 ч

0
Цвијановић о изјави Бакира Изетбеговића: У којој нормалној правној држави би то могло?

БиХ

Цвијановић о изјави Бакира Изетбеговића: У којој нормалној правној држави би то могло?

9 ч

0
Владика Сергије указао да су војницима угрожена вјерска права и слободе

БиХ

Владика Сергије указао да су војницима угрожена вјерска права и слободе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

