Цвијановић о изјави Бакира Изетбеговића: У којој нормалној правној држави би то могло?

У којој нормалној правној држави би предсједник политичке странке могао најављивати какве ће бити одлуке правосудних институција, упитала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Српски члан упутила питање поводом изјаве лидера СДА Бакира Изетбеговића да "Милорад Додик више неће моћи бити предсједник СНСД-а".
"Ово је још један очигледан доказ спреге политичког Сарајева и правосуђа БиХ. Сарајевски политичари су од БиХ направили анархотворевину у којој је владавина права мртво слово на папиру, а правосуђе инструмент за прогон политичких противника", написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.
