Кошарац: Панел-дискусија прилика да се покаже опредијељеност Српске за сарадњу са САД

07.04.2026 18:59

Сташа Кошарац даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да је Република Српска и њено руководство отворено за сарадњу са страним инвеститорима.

Кошарац је изјавио да је на данашњој панел-дискусији у Бањалуци, на којој се обратио син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи било ријечи и о улагању у енергетском и ИТ сектору, развоју инфраструктуре и потенцијалима Републике Српске.

"Разговарано је и о предностима и снази Републике Српске, које потврђује чињеница да се и те како разумију поруке којима се позива на инвестициони замах у Српској", рекао је Кошарац новинарима након панел-дискусије.

Кошарац је додао да је било ријечи и о односима Сједињених Држава и ЕУ, те да се види тромост Уније.

Напоменуо је да је панел-дискусија била прилика да се покаже опредијељеност Српске за будућу сарадњу са САД, те да овај догађај представља озбиљну побједу Републике Српске и потврду значаја политике коју води.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Трамп Млађи одушевљен Српском и њеним потенцијалом


"То ћемо наставити и даље. Република Српска има добре односе са САД, Мађарском, Кином, Русијом, Србијом, Словачком што показује да обезбјеђујемо јасан интернационални капацитет", рекао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Он је истакао да овим састанком Република Српска и тим окупљен око предсједника СНСД-а Милорада Додика показују способност и капацитет да у Бањалуци угосте веома значајне људе, те тиме потврде да је највећи град Српске мјесто међународног дијалога.


Више из рубрике

Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

БиХ

Вулић: Трамп Млађи одушевљен Српском и њеним потенцијалом

8 ч

0
Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"

БиХ

Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"

15 ч

0
Лош на терену, лош у дипломатији: Због Трампа у Бањалуци Конаковића пљују у ФБиХ

БиХ

Лош на терену, лош у дипломатији: Због Трампа у Бањалуци Конаковића пљују у ФБиХ

15 ч

2
Црква у ФБиХ

БиХ

Ко је запалио српске цркве?

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

