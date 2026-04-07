Кошарац: Панел-дискусија прилика да се покаже опредијељеност Српске за сарадњу са САД

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да је Република Српска и њено руководство отворено за сарадњу са страним инвеститорима.
Кошарац је изјавио да је на данашњој панел-дискусији у Бањалуци, на којој се обратио син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи било ријечи и о улагању у енергетском и ИТ сектору, развоју инфраструктуре и потенцијалима Републике Српске.
"Разговарано је и о предностима и снази Републике Српске, које потврђује чињеница да се и те како разумију поруке којима се позива на инвестициони замах у Српској", рекао је Кошарац новинарима након панел-дискусије.
Кошарац је додао да је било ријечи и о односима Сједињених Држава и ЕУ, те да се види тромост Уније.
Напоменуо је да је панел-дискусија била прилика да се покаже опредијељеност Српске за будућу сарадњу са САД, те да овај догађај представља озбиљну побједу Републике Српске и потврду значаја политике коју води.
"То ћемо наставити и даље. Република Српска има добре односе са САД, Мађарском, Кином, Русијом, Србијом, Словачком што показује да обезбјеђујемо јасан интернационални капацитет", рекао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Он је истакао да овим састанком Република Српска и тим окупљен око предсједника СНСД-а Милорада Додика показују способност и капацитет да у Бањалуци угосте веома значајне људе, те тиме потврде да је највећи град Српске мјесто међународног дијалога.
