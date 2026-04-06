Ко је запалио српске цркве?

Аутор:АТВ
Коментари:3
Ко је запалио храмове, парохијске домове и капеле које су се током рата налазиле на територији под контролом тзв. Армије БиХ, питали су из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ бошњачке лидере.
У тачки 7, потписници изјаве о осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ" су написали да су на територији која је била под контролом тзв. Армије БиХ очувани кључни објекти и садржаји вјерског и културног идентитета других заједница". Из Одбора кажу да је срушено око 400 објеката Српске православне цркве.
"Преко 400 објеката Српске православних, хришћанских цркава, капела, гробаља је уништено, одбор за заштиту права Срба иде темељно у доказивање да су они то палили, рушили, скрнавили", рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Заједничка изјава представника Бошњака из политичког, академског и вјерског живота је противуставна и забрињавајућа са становишта српског народа, порука је лидера СНСД-а. Разлога за бригу имају Срби, а не муслимани који причају о исламофобији док отимају српску имовину, имовину Српске православне цркве и вријеђају изабране српске представнике.
"У току рата на простору на којем је била присутна армија БиХ срушено је до темеља 172 цркве, 125 црквених зграда је видно оштећено, срушено је 65 парохијалних и сакралних објеката СПЦ. Да можда нису случајно заборавили да је до темеља срушен храм у Мостару и да је срушен манастир Житомислић и много чега другог", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Наратив о рату од стране Бошњака у потпуности је лажан и не одражава стварно стање. У рату су цркве брутално уништаване, јасан је Милорад Којић.
"Оно што знамо и данас да су на територији Федерације уништавају, скрнаве гробља и вјерске објекте. Је ли то оно о чему они причају како су они штитили наводно објекте СПЦ, то је једна потпуна ноторна лаж". рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Подаци Дабробосанске митрополије показују да су Бошњаци од 1992 до 1995 године у потпуности срушили 125 православних објеката и 66 парохијских домова.
"У пропагандном рату у коме Бошњаци себе представљају као искључиве жртве и као часне људе у свим подручјима већ годинама понављају да они у грађанском рату нису рушили православне светиње", рекао је Душан Шеховац, предсједник Удружења грађана "Истина и правда".
Саопштење Одбора отворило је питање ратног наслијеђа и одговорности за уништавање вјерских објеката, што би, сматрају из одбора требало бити предмет озбиљног институционалног одговора.
